ANTD.VN - Chủ tịch UBND phường Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng đặc biệt là những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các hộ dân di chuyển từ phường Đống Đa đến khu tái định cư Thượng Thanh ngay sau sự cố sập nhà

Sau sự cố xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), kết cấu tòa nhà khu tập thể E3-E4 bị ảnh hưởng. Để bảo đảm an toàn, TP Hà Nội đã vận động, hỗ trợ người dân di dời đến tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh.

Thông tin về việc ổn định đời sống nhân dân sau sự cố sập nhà tại tầng 1 tập thể E4 Vĩnh Hồ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phường Đống Đa đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân, tổ chức di chuyển khẩn cấp 100% hộ dân khu vực nhà E4 Vĩnh Hồ ngay trong đêm 24/11/2026 đến tạm cư tại khu nhà ở tái định cư No06 Thượng Thanh, phường Việt Hưng, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tại nơi tạm cư.

Phường cũng đã tổ chức lực lượng chốt trực 24/24 đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của nhân dân tại khu vực xảy ra vụ việc.

UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện khắc phục hậu quả, rà soát thiệt hại, theo dõi tình hình điều trị của người bị thương, bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt của các hộ dân tại nơi tạm cư.

Những ngày tới, phường Đống Đa tiếp tục rà soát, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất để sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng đặc biệt là những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với UBND Phường Việt Hưng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng có nguyện vọng chuyển trường học cho con em của mình.

Thông tin về việc hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đống Đa Nguyễn Mai Anh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc xảy ra ngày 24/11/2026 tại phố Nguyễn Văn Tuyết; ngày 25/11, Đoàn Thanh niên phường Đống Đa đã chỉ đạo Đội hình “Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” ra quân, tham gia hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời tài sản, đồ dùng sinh hoạt đến nơi tạm cư tại Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, Hà Nội.

Ban Thường vụ Đoàn phường chủ động huy động, bố trí lực lượng từ 50 - 100 đoàn viên, thanh niên tổ chức phân công, điều phối lực lượng linh hoạt, phù hợp với tiến độ di dời của các hộ dân.

Đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường và cán bộ tổ dân phố trực tiếp hỗ trợ thu dọn, đóng gói, khuân vác, vận chuyển tài sản, các thiết bị điện lạnh, đồ gia dụng và vật dụng sinh hoạt từ khu tập thể ra điểm tập kết phương tiện vận chuyển.

Trong điều kiện công tác di dời cần được thực hiện khẩn trương, địa bàn có nhiều ngõ nhỏ, việc vận chuyển tài sản gặp không ít khó khăn, sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình.

Đoàn Thanh niên phường Đống Đa hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả

Thông tin về công tác thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, UBND phường Đống Đa cho biết, ngay sau khi đưa các lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu, phường Đống Đa đã tổ chức 02 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên người bị thương và chia buồn với gia đình có người tử vong.

Cụ thể, phường đã thăm hỏi thân nhân 07 người đã mất, trao mỗi trường hợp 45,5 triệu đồng/người (gồm 32,5 triệu đồng hỗ trợ theo Nghị định 335, 10 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và 3 triệu đồng từ Hội Chữ thập đỏ phường); tổng cộng 318,5 triệu đồng;

Thăm hỏi 09 người đang điều trị, trao mỗi trường hợp 15 triệu đồng (gồm 10 triệu đồng hỗ trợ theo Nghị định 335 và 5 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường); tổng cộng 135 triệu đồng;

Thăm hỏi 11 gia đình bị ảnh hưởng về tài sản bởi vụ nổ, trao mỗi trường hợp mức 5 triệu đồng, tổng cộng 55 triệu đồng;

Thăm hỏi 128 hộ gia đình đã di chuyển đến nơi tạm cư là 1 triệu đồng/ hộ tổng cộng 128 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ nạn nhân, thân nhân và hộ gia đình bị ảnh hưởng là 636,5 triệu đồng.