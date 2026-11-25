ANTD.VN - Từ nay đến hết tháng 6-2027, Hà Nội sẽ tập trung rà soát, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ…

Hà Nội sẽ vận động, hướng dẫn, hỗ trợ những người đang nhận lương hưu tại điểm chi trả chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch về vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ.

Việc này nhằm góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn trong chi trả, tạo thuận lợi cho người hưởng và nâng cao hiệu quả quản lý người hưởng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tập trung hỗ trợ các trường hợp chưa chuyển đổi phương thức nhận tiền hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện; từng bước tích hợp, sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID theo quy định...

Đối tượng vận động là người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ hoặc đang nhận qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền.

Thời gian thực hiện từ ngày 20-11-2026 đến hết ngày 30-6-2027; trong đó cao điểm thực hiện từ 01-5-2027 đến ngày 30-6-2027. Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn thành phố...

UBND TP Hà Nội yêu cầu, các BHXH cơ sở báo cáo kết quả thực hiện về BHXH thành phố Hà Nội trước ngày 03-7-2027; BHXH thành phố Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 07-7-2027.