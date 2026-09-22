Kịp thời triển khai lực lượng xử lý vụ cháy kho tại phố Bạch Đằng

ANTD.VN - Lực lượng chữa cháy Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời tiếp cận khống chế vụ cháy kho ở phố Bạch Đằng, đảm bảo an toàn về người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Khoảng 14h50 ngày 22-9, một vụ cháy xảy ra tại khu vực kho ở phố Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội. Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 và 9 - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức xử lý đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực kho ở phố Bạch Đằng. Đây là khu vực nằm ven sông, có đặc thù về giao thông tiếp cận, đòi hỏi lực lượng chữa cháy phải chủ động triển khai phương tiện phù hợp để nhanh chóng tiếp cận, kiểm soát tình hình.

Kịp thời triển khai lực lượng xử lý cháy kho tại 956 Bạch Đằng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tổ chức tiếp cận khu vực xảy cháy, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan, đồng thời kiểm tra, rà soát hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia chữa cháy.

Với tinh thần khẩn trương, chủ động, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập trung xử lý tình huống, hạn chế nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Ngay sau khi vụ cháy được kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức xử lý dập tàn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kho, xưởng, hộ kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và các điều kiện an toàn phòng cháy; sắp xếp hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn, không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114, đồng thời chủ động tổ chức thoát nạn, chữa cháy tại chỗ trong điều kiện bảo đảm an toàn.