ANTD.VN - Người đang hưởng lương hưu tại Hà Nội được tặng quà Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trị giá 500.000 đồng/người.

Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, người đang hưởng lương hưu và một số chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng thuộc diện được thành phố tặng quà Tết.

Cụ thể, mức quà bằng tiền 500.000 đồng/người được áp dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng gồm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tử tuất.

Cùng mức quà này còn có đối tượng bảo trợ xã hội, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng và trẻ em khuyết tật nhẹ.

Đây là chính sách riêng của thành phố Hà Nội nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thuộc diện chính sách, an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, lập danh sách đối tượng được nhận quà, niêm yết công khai tiêu chuẩn và mức quà tại trụ sở; đồng thời tổ chức thực hiện, bảo đảm việc tặng quà đúng đối tượng, không bỏ sót người đủ điều kiện.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu hoàn thành việc tặng quà trước ngày 22/1/2027, tức ngày 15 tháng Chạp năm Bính Ngọ.

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan bưu điện thực hiện việc chi trả quà Tết.