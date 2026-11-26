Theo đại diện từ phía gia đình, nghệ sĩ qua đời lúc 22h25 ngày 24/11. Lễ khâm liệm sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 28/11. Lễ viếng diễn ra từ 8h45 đến 10h15 ngày 28/11 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào cùng ngày, sau đó linh cữu bà được đưa đi hỏa táng ở Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển. Lễ an táng diễn ra vào sáng 29/11 tại Nghĩa trang Đồng Rỡ, Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).

Cố NSƯT Kim Cúc, tên đầy đủ là Phan Thị Kim Cúc, sinh năm 1944 tại Nam Định. Bà là giọng đọc tiêu biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), một trong những người đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975 lúc 11h45, theo Báo Điện tử VTV. Bên cạnh đó, bà là một trong những gương mặt quen thuộc của chuyên mục “Đọc truyện đêm khuya”.

Cố NSƯT Kim Cúc

Trước khi trở thành phát thanh viên, NSƯT Kim Cúc từng hoạt động trong đoàn văn công Lục Ngạn. Vào năm 1967, khi đang chuẩn bị tiết mục để chuẩn bị đi phục vụ cho các chiến sĩ đường 9 Nam Lào, bà được gọi đi đọc hộ tin chiến thắng cho quân đội trên phòng thu của Đài tiếng nói Việt Nam. Một ngày sau khi lên đài đọc bản tin, tháng 7/1967, bà được tuyển vào Tổ Phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam khi mới 23 tuổi, bàn giao lại công việc tại đoàn văn công và nhận nhiệm vụ mới. Cùng với công việc tại đài, NSƯT Kim Cúc khi đó đã tranh thủ đi học thêm Đại học tại chức và học thêm ngoại ngữ như tiếng Anh, Tiếng Pháp, tiếng Trung.

Sau khi nghỉ hưu ở Đài Tiếng nói Việt Nam, nghệ sĩ tiếp tục cộng tác các chương trình và giảng dạy lớp đào tạo MC tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2025, bà tái hiện bản tin 30/4/1975 trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).