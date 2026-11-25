ANTD.VN - Không chỉ xuyên đêm hỗ trợ 109 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết được chuyển đến tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, TP Hà Nội ngay trong tối 24-11, sáng hôm sau, giữa những căn phòng còn chưa kịp thu xếp đồ đạc, sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền, lực lượng Công an và các đoàn thể đã hiện diện bằng những hành động giản dị, thiết thực, giúp người dân vơi đi phần nào lo lắng sau sự cố bất ngờ...

Không để người dân đơn độc giữa biến cố

Sau sự cố xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), kết cấu khu tập thể E3-E4 bị ảnh hưởng. Để bảo đảm an toàn, Hà Nội đã vận động, hỗ trợ người dân di dời đến tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh.

Vụ nổ khiến nhiều gia đình phải rời căn nhà vốn gắn bó với cuộc sống thường ngày, trong tâm trạng lo lắng, bất an. Ngay trong tối 24-11, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an phường Việt Hưng khẩn trương triển khai các công việc đón tiếp, hướng dẫn người dân nhận nhà, bàn giao chìa khóa, hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, sắp xếp nơi ở.

Công an phường Việt Hưng đến thăm hỏi, động viên người dân tại khu tái định cư Thượng Thanh

Không khí tại khu nhà tạm cư những ngày này luôn có sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ Công an phường. Từ việc hướng dẫn từng hộ làm thủ tục, đưa đồ đạc lên căn hộ, hỗ trợ người già, người bệnh đến việc chuẩn bị những vật dụng thiết yếu, mỗi công việc đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự tận tình.

Thượng tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng cho biết, ngay trong ngày 24-11, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã được huy động để phối hợp hỗ trợ, đón các hộ dân đến nơi tạm cư. “Chúng tôi xác định, trong thời điểm người dân gặp khó khăn, việc hỗ trợ phải kịp thời, thiết thực, không để các gia đình thiếu thốn trong sinh hoạt, nhất là những trường hợp người già, người bệnh, gia đình chính sách cần được quan tâm đặc biệt”, Thượng tá Vương Quốc Huy chia sẻ.

Chiến sỹ Công an phường Việt Hưng dìu từng bước người dân đến tạm ở khu tái định cư Thượng Thanh

Theo thống kê, có 127 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ việc; trong đó, 109 hộ đăng ký chuyển đến ở tạm tại khu tái định cư Thượng Thanh. Đến sáng 25-11, tại tòa nhà NO-15B đã có 99 người đến ở, tòa NO-15C có 139 người. Công tác bàn giao căn hộ, hỗ trợ người dân tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Nơi những người yếu thế được ưu tiên chăm sóc

Với những người vừa trải qua biến cố, cảm giác được đón nhận, được quan tâm đôi khi có ý nghĩa hơn cả những lời động viên.

Vừa nhận nhà sáng nay 25/11, bà Phùng Thị Miến xúc động chia sẻ: “Sang đây cảm thấy như nhà mình”.

Công an phường Việt Hưng hỗ trợ rà soát công tác bàn giao căn hộ cho từng gia đình

Cùng chung cảm xúc, bà Nguyễn Bích Vân, ở phòng 310, nhà E4, vừa nhận căn hộ sáng 25-11, không giấu được sự xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an và chính quyền các cấp. “Các đồng chí Công an phường Việt Hưng hỗ trợ nhiệt tình, từ ăn uống, sinh hoạt khiến gia đình rất yên tâm. Các đồng chí rất nhiệt tình, tuyệt vời”, bà Vân bày tỏ.

Trong số các hộ dân phải di chuyển đến khu tạm cư, có những gia đình đặc biệt khó khăn, cần được quan tâm nhiều hơn.

Qua rà soát của Công an phường Việt Hưng và trao đổi với cư dân, tổ dân phố khu nhà TT E4, lực lượng chức năng xác định có 6 hộ gia đình chính sách, trong đó có thân nhân liệt sĩ, vợ liệt sĩ, thương binh. Đây là những trường hợp cần được động viên, hỗ trợ, chăm sóc để việc tạm cư không trở thành thêm một gánh nặng trong cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn.

Công an phường Việt Hưng phát nước uống đến từng căn hộ

Công an phường Việt Hưng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương dành sự quan tâm, hỗ trợ tối đa đối với những hộ gia đình này, từ việc bố trí chỗ ở đến các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, câu chuyện của ông Nguyễn Đức Long, ở phòng 214, nhà E4, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ông Long bị đột quỵ cách đây 8 năm, không thể đi lại, phải sử dụng xe lăn. Khi gia đình chuyển đến nơi tạm cư trong tối 24-11, căn hộ được bố trí ban đầu ở tầng 7, tầng cao nhất của tòa nhà. Nhận thấy việc đi lại, chăm sóc ông Long sẽ gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng đã chỉ đạo bố trí chuyển gia đình ông xuống căn hộ tầng 2 để thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

Ông Nguyễn Đức Long nghẹn ngào xúc động trước sự quan tâm của chính quyền địa phương và Công an phường Việt Hưng

Một sự điều chỉnh tưởng như nhỏ, nhưng với người bệnh phải gắn bó với xe lăn, đó là sự quan tâm thiết thực, giúp giảm bớt những bất tiện, vất vả trong từng ngày sống.

Khi sự cố xảy ra, gia đình ông Long còn có mẹ già. May mắn, thời điểm đó bà đi vắng nên không bị ảnh hưởng. Những ngày sau biến cố, trong căn hộ mới, ông Long được các cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, động viên.

Nắm chặt tay từng cán bộ Công an, người đàn ông đã trải qua nhiều năm chống chọi với bệnh tật nghẹn ngào vừa khóc, vừa nói lời cảm ơn. “Trong đời tôi, chưa bao giờ phải chứng kiến kiếp nạn như vậy. Tôi thật may mắn khi nhận được tình cảm của các chiến sĩ. Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn các anh nhiều lắm…”, ông Long xúc động, giọng nói đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe.

Nghĩa tình là điểm tựa để vượt qua biến cố

Không chỉ chính quyền và lực lượng Công an, những người dân trên địa bàn phường Việt Hưng cũng nhanh chóng chung tay hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Tổ dân phố Giang Biên 4, phường Việt Hưng đã chủ động chuẩn bị hàng chục suất ăn, bánh mì, đồng thời mua 25 suất cơm và 5kg giò chả gửi đến các hộ gia đình. Những phần ăn được trao đi không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là lời nhắn gửi: trong lúc khó khăn, bà con luôn có những người sẵn sàng đồng hành.

Hội Phụ nữ phường Việt Hưng hỗ trợ đồ ăn cho các gia đình

Sáng sớm 25-11, Hội Phụ nữ phường Việt Hưng cùng người dân trên địa bàn tiếp tục đến khu tạm cư, chuẩn bị và trao xôi, nước uống, đồ ăn sáng cho các gia đình.

Giữa những căn hộ còn ngổn ngang đồ đạc, những người phụ nữ ân cần trao từng hộp xôi, chai nước; những người dân tự nguyện góp sức, góp của, không đợi lời kêu gọi. Những món quà nhỏ, những bữa ăn giản dị mang theo tình cảm chân thành của cộng đồng, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định sinh hoạt sau một đêm nhiều xáo trộn.

Người dân vô cùng xúc động trước tấm lòng nhân ái của các chiến sỹ công an

Những ngày đầu tại khu tái định cư Thượng Thanh, cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn còn nhiều điều cần sắp xếp. Có người còn lo lắng về tài sản tại nơi ở cũ, có người chưa hết bàng hoàng trước sự việc, có gia đình phải làm quen với không gian sinh hoạt mới sau nhiều năm sống tại căn nhà thân thuộc.

Nhưng trong những khó khăn ấy, sự quan tâm của chính quyền, lực lượng Công an cơ sở và cộng đồng đã tạo nên một điểm tựa tinh thần quý giá.

Từ những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ từng hộ dân, những người lãnh đạo địa phương quan tâm đến điều kiện sinh hoạt của người bệnh, đến những người dân tự tay chuẩn bị suất ăn, tất cả cùng góp phần làm nên một hình ảnh đẹp về tình người trong hoạn nạn.

Lực lượng Công an phường Việt Hưng rà soát từng căn hộ, giúp đỡ từng trường hợp khó khăn tại khu tái định cư Thượng Thanh

Có thể những căn hộ tạm cư chưa thể thay thế ngay mái nhà mà các gia đình đã gắn bó; những bữa ăn, thùng mì hay sự hỗ trợ sinh hoạt cũng không thể xóa đi những tổn thất mà người dân phải đối mặt. Nhưng điều quan trọng là, giữa lúc biến cố bất ngờ xảy đến, họ đã không phải tự mình chống chọi.

Ở khu tái định cư Thượng Thanh, những nghĩa cử nhân văn đang giúp người dân dần ổn định cuộc sống, vơi đi nỗi bất an và thêm niềm tin rằng, khi khó khăn ập đến, sự sẻ chia của cộng đồng sẽ luôn là nguồn động viên lớn lao.

Sau biến cố, điều còn đọng lại không chỉ là những căn hộ mở cửa đón người dân, mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự ấm áp giữa con người với con người. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc, là điểm tựa để những gia đình bị ảnh hưởng có thêm nghị lực bước qua những ngày khó khăn, hướng về phía trước.