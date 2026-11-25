ANTD.VN - Trường THPT Mạc Thị Bưởi vừa được chính thức khởi công với mức đầu tư hơn 235 tỷ đồng, dự kiến đón học sinh từ năm học 2028-2029.

Để giảm áp lực kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội, Thành phố cần bổ sung thêm trường lớp, tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Dự án xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi vừa được khởi công tại phường Vĩnh Tuy với diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 5.840m². Công trình xây dựng mới hai khối nhà có tầng hầm chung, liên kết với nhau bằng hành lang cầu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 235 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028. Trường THPT Mạc Thị Bưởi sẽ góp phần bổ sung cơ sở giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô bậc THPT.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện môi trường sống và điều kiện sinh hoạt của nhân dân là những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Theo đồng chí Dương Đức Tuấn, quá trình đô thị hóa nhanh, dân số gia tăng đặt ra yêu cầu cấp thiết về trường học, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng tại phường Vĩnh Tuy. Vì vậy, việc triển khai hai dự án có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đầu tư hạ tầng và chăm lo đời sống nhân dân.

Đối với dự án xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi, khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung cơ sở giáo dục công lập, tăng khả năng tiếp nhận học sinh, giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Đây không chỉ là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mà còn là đầu tư cho thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Dự kiến theo kế hoạch, trường THPT Mạc Thị Bưởi sẽ được đưa vào phục vụ từ năm học 2028-2029.