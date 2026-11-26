ANTD.VN - Từ cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đến khám, chữa bệnh bằng CCCD, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ BHYT điện tử, chuyển đổi số đang giúp người dân thụ hưởng chính sách an sinh thuận tiện hơn.

Đơn giản hóa mọi thủ tục

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số gắn với Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, BHXH Việt Nam đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu Quốc gia và chuyên ngành, hướng tới nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có.

Năm 2026, tỷ lệ dịch vụ công, TTHC được cắt giảm thành phần hồ sơ khi đáp ứng điều kiện dữ liệu đạt 83%; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn duy trì trên 98,5%. Thời gian giải quyết một số thủ tục như hưởng BHXH một lần, chế độ ốm đau, thai sản, cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin giảm từ 30-50% so với trước.

Việc kết nối dữ liệu dân cư, hộ tịch và khám, chữa bệnh BHYT giúp thay thế nhiều giấy tờ bản giấy trong giải quyết chế độ. Một số quy trình ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được thực hiện trực tuyến toàn trình, giảm khâu trung gian và thời gian đi lại.

Người dân Hà Nội dùng căn cước công dân gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế thuận tiện khi đi khám chữa bệnh.

Đáng chú ý, 100% dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống cũng được nâng cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính. Toàn bộ TTHC của ngành không thu phí, lệ phí.

Chú trọng hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ số

Đến tháng 11-2026, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai sử dụng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID để tra cứu thông tin thẻ BHYT. Lũy kế ghi nhận 518,6 triệu lượt tra cứu thành công, riêng năm 2026 đạt khoảng 197,6 triệu lượt.

Người dân có thể sử dụng CCCD hoặc thông tin trên ứng dụng số thay thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh theo quy định. Dữ liệu khám, chữa bệnh, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại cũng được liên thông phục vụ Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đến tháng 11-2026, hệ thống đã tiếp nhận 457,9 triệu lượt dữ liệu liên quan.

Bên cạnh đó, thông tin thẻ BHYT của hơn 87,7 triệu người đã được đồng bộ lên VNeID. Việc đăng nhập VssID và Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam bằng tài khoản VNeID mức độ 2 đạt trên 193 triệu lượt. Sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử được triển khai, mở rộng khả năng sử dụng giấy tờ số trong các giao dịch.

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cũng đạt kết quả tích cực. Tại kỳ chi trả tháng 11-2026, tỷ lệ người hưởng nhận chế độ qua tài khoản đạt 95,97%, tăng 9,08 điểm phần trăm so với tháng 12-2025. Hình thức này giúp người dân nhận tiền nhanh chóng, an toàn, giảm thời gian đi lại và chờ đợi.

Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, chuyển đổi số còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý, xác thực thông tin người tham gia, người thụ hưởng, hạn chế sai sót và phòng ngừa trục lợi quỹ bảo hiểm.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã đồng bộ 114,3 triệu bản tin dữ liệu bảo hiểm về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Riêng năm 2026, hệ thống giải quyết gần 1 triệu hồ sơ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Khai tử, mai táng phí, tử tuất và gần 2,3 triệu hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, BHXH Việt Nam đẩy mạnh hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, VssID và thực hiện giao dịch điện tử thông qua các kênh truyền thông, hỗ trợ tại cơ sở.

Thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, cắt giảm hồ sơ giấy, tích hợp tiện ích bảo hiểm trên VNeID và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ, chăm sóc khách hàng. Việc hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ số cũng được chú trọng.