ANTD.VN- Tiếp nối việc ra mắt 10 chương trình song bằng mới tại BUV từ tháng 10/2026, thỏa thuận lần này đánh dấu bước phát triển trong quan hệ đối tác giữa hai trường, thiết lập khuôn khổ hợp tác rộng hơn cho giai đoạn mới. Lễ ký kết diễn ra tại Nhà riêng Đại sứ Anh tại Hà Nội, với sự chứng kiến của Quốc vụ Khanh Bộ Giáo dục Vương quốc Anh.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Đại học Manchester Metropolitan ký kết thỏa thuận mở rộng quan hệ đối tác, đánh dấu bước phát triển mới sau hai năm đồng hành. Thỏa thuận hướng tới xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược dài hạn giữa hai trường, với trọng tâm tăng cường đào tạo gắn với thực tiễn và nâng cao năng lực việc làm cho sinh viên tại Việt Nam.

Thỏa thuận được ký kết bởi Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng BUV, và Giáo sư Jenny Watling, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quốc tế, Đại học Manchester Metropolitan, tại Dinh thự Đại sứ Anh ở Hà Nội vào ngày 7/10/2026. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Nữ Nam tước Jacqueline Smith, Quốc vụ Khanh, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh; Giáo sư Steve Smith, Đại sứ giáo dục quốc tế của Chính phủ Anh; Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Từ hợp tác ban đầu đến quan hệ đối tác toàn diện

Quan hệ hợp tác giữa BUV và Đại học Manchester Metropolitan bắt đầu từ Biên bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 11/2024, đặt nền móng cho các hoạt động trao đổi sinh viên, lộ trình chuyển tiếp vào Trường Kinh doanh thuộc Đại học Manchester Metropolitan và các hoạt động kết nối doanh nghiệp.

Từ nền tảng ban đầu này, hợp tác giữa hai trường nhanh chóng được mở rộng cả về quy mô và chiều sâu. Năm 2025, Đại học Manchester Metropolitan trở thành đối tác cấp bằng của BUV. Đến tháng 9/2026, hơn 200 sinh viên khóa đầu tiên bắt đầu theo học năm chương trình đại học và sau đại học do Đại học Manchester Metropolitan cấp bằng tại BUV, thuộc các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Đại diện Manchester Metropolitan chụp ảnh cùng sinh viên theo học chương trình của Manchester Metropolitan tại BUV năm 2026

Từ tháng 10/2026, hai trường tiếp tục mở rộng danh mục đào tạo với 10 chương trình song bằng mới ở cả bậc đại học và sau đại học, trải rộng trên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, công nghệ máy tính, kinh doanh và quản lý, khách sạn và du lịch, kinh doanh bền vững và giáo dục.

Thỏa thuận mới đưa quan hệ giữa hai trường bước sang giai đoạn hợp tác lâu dài và toàn diện hơn, gắn với các ưu tiên chiến lược chung về chất lượng đào tạo, trải nghiệm sinh viên và khả năng sẵn sàng cho sự nghiệp sau tốt nghiệp.

Đào tạo gắn với thực tiễn, nâng cao năng lực nghề nghiệp

Chiến lược phát triển với tầm nhìn đến năm 2035 của Đại học Manchester Metropolitan đặt mục tiêu tạo ra những tác động tích cực thông qua giáo dục và nghiên cứu chất lượng cao, đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm cần thiết để phát triển trong một thế giới không ngừng thay đổi.

Tại Việt Nam, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cũng đặt ra yêu cầu tăng cường gắn kết giữa giáo dục đại học với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, BUV tiếp tục đặt năng lực việc làm của sinh viên vào trọng tâm của trải nghiệm giáo dục. Một trong những sáng kiến đang được phát triển là “Hộ chiếu Năng lực nghề nghiệp toàn cầu”, được cấp cùng bằng tốt nghiệp nhằm ghi nhận những kinh nghiệm và kỹ năng làm việc tích lũy trong suốt quá trình học của sinh viên, bao gồm Kỹ năng nghề nghiệp, Kỹ năng cá nhân, và Trải nghiệm quốc tế. Qua đó, bên cạnh bằng cấp học thuật, sinh viên có thêm bộ hồ sơ năng lực làm minh chứng cụ thể cho khả năng sẵn sàng cho môi trường công sở.

Bên cạnh học thuật, BUV mong muốn trang bị sinh viên năng lực cần thiết để sẵn sàng cho thị trường lao động

Trên nền tảng những ưu tiên chung này, thỏa thuận mở rộng hợp tác tập trung vào ba trụ cột chính:

Tăng cường yếu tố thực tiễn trong chương trình đào tạo. Các dự án thực tế xuất phát từ bài toán của doanh nghiệp, học phần tổng kết và phương thức đánh giá mang tính ứng dụng sẽ được đồng thiết kế và tích hợp vào 10 chương trình hợp tác. Hai trường sẽ phát huy mạng lưới hơn 500 đối tác doanh nghiệp của BUV tại Việt Nam cùng mạng lưới đối tác của Đại học Manchester Metropolitan tại Vương quốc Anh và trên thế giới để đưa sinh viên đến gần hơn với những vấn đề và yêu cầu thực tiễn của môi trường nghề nghiệp.

Các dự án thực tế xuất phát từ bài toán của doanh nghiệp, học phần tổng kết và phương thức đánh giá mang tính ứng dụng sẽ được đồng thiết kế và tích hợp vào 10 chương trình hợp tác. Hai trường sẽ phát huy mạng lưới hơn 500 đối tác doanh nghiệp của BUV tại Việt Nam cùng mạng lưới đối tác của Đại học Manchester Metropolitan tại Vương quốc Anh và trên thế giới để đưa sinh viên đến gần hơn với những vấn đề và yêu cầu thực tiễn của môi trường nghề nghiệp. Gắn trải nghiệm quốc tế với phát triển năng lực nghề nghiệp. Hai trường dự kiến triển khai chương trình trao đổi sinh viên theo học kỳ, đồng thời nghiên cứu các chương trình hè tại cơ sở của Đại học Manchester Metropolitan ở Vương quốc Anh và các dự án tốt nghiệp chung giữa sinh viên hai trường.

Hai trường dự kiến triển khai chương trình trao đổi sinh viên theo học kỳ, đồng thời nghiên cứu các chương trình hè tại cơ sở của Đại học Manchester Metropolitan ở Vương quốc Anh và các dự án tốt nghiệp chung giữa sinh viên hai trường. Mở rộng trao đổi học thuật và phát triển phương pháp giảng dạy. Hai trường sẽ nghiên cứu tăng cường trao đổi giảng viên hai chiều, cùng phát triển học liệu và đổi mới phương pháp đánh giá đối với các học phần gắn với thực tiễn nghề nghiệp.

Hợp tác trên nền tảng những ưu tiên chung

Đối với Manchester Metropolitan, thỏa thuận mở rộng hợp tác góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển với tầm nhìn đến năm 2035, trong đó hợp tác quốc tế và giáo dục xuyên quốc gia đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của trường. Quan hệ hợp tác với BUV đồng thời góp phần mở rộng sự hiện diện của Manchester Metropolitan tại một trong những thị trường giáo dục đại học năng động của Đông Nam Á, trên nền tảng cam kết chung về chất lượng đào tạo, kết quả nghề nghiệp của sinh viên và kết nối toàn cầu.

Đối với BUV, thỏa thuận là một phần quan trọng trong định hướng tiếp tục nâng tầm năng lực việc làm cho sinh viên. Kể từ khi thành lập năm 2009, BUV đã xây dựng mô hình giáo dục kết hợp giữa các chương trình cấp bằng của Vương quốc Anh và mạng lưới hợp tác doanh nghiệp, giúp sinh viên chuyển hóa kiến thức học thuật thành năng lực ứng dụng và sự chuẩn bị thực tế cho sự nghiệp.

Thông qua quan hệ hợp tác mở rộng với Manchester Metropolitan, hai trường sẽ từng bước đưa mô hình đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp vào 15 chương trình, đồng thời tạo nền tảng cho BUV tiếp tục mở rộng các sáng kiến phát triển năng lực việc làm, trong đó có Hộ chiếu Năng lực nghề nghiệp toàn cầu.

Thỏa thuận hướng tới nâng tầm nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam

Thỏa thuận cũng góp phần thúc đẩy những định hướng trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh, được Thủ tướng Keir Starmer và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thống nhất tại London vào tháng 10/2025, trong đó giáo dục được xác định là một trong những trụ cột hợp tác song phương.

Nữ Nam tước Jacqueline Smith, Quốc vụ Khanh, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh chia sẻ: “Chúng tôi tự hào về quan hệ hợp tác với Việt Nam, và lễ ký kết hôm nay tiếp tục cho thấy sự gắn kết ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia trong lĩnh vực giáo dục và phát triển kỹ năng. Thông qua những quan hệ hợp tác như thế này, chúng ta đang mở ra những cơ hội mới cho người học ở hai phía của địa cầu, đồng thời trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết cho các công việc của tương lai.”

Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng BUV, chia sẻ: “Quan hệ hợp tác bền chặt giữa BUV và Manchester Metropolitan phát huy thế mạnh của hai trường để đưa đào tạo học thuật đến gần hơn với những yêu cầu của một thế giới ngày càng kết nối. Chúng tôi hướng tới cùng phát triển những chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nuôi dưỡng những thế hệ sinh viên tử tế, tự tin và có năng lực nghề nghiệp cao, sẵn sàng đóng góp tích cực cho xã hội và nền kinh tế Việt Nam.”

Giáo sư Jenny Watling, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quốc tế, Đại học Manchester Metropolitan, chia sẻ: “Manchester Metropolitan cam kết trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và cơ hội cần thiết để thành công, và quan hệ hợp tác với BUV mở ra cơ hội để chúng tôi tiếp tục hiện thực hóa cam kết đó tại Việt Nam. Trong hai năm liên tiếp, Manchester Metropolitan được The Times và Sunday Times Good University Guide vinh danh là “Đại học Hiện đại của Năm”, đồng thời đạt xếp hạng Vàng trong Khung đánh giá chất lượng giảng dạy TEF. Việc kết hợp thế mạnh của hai trường sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để sinh viên kết nối kiến thức trên giảng đường với môi trường nghề nghiệp thực tế, đồng thời tăng cường gắn kết giữa đội ngũ giảng viên và cộng đồng của hai trường. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục phát triển trên nền tảng hai năm hợp tác vừa qua và mong đợi những bước tiến mới của quan hệ đối tác này.”