Do tình hình cháy, nổ liên quan đến gas có nhiều diễn biến phức tạp trong khi phần lớn người dân chưa được phổ biến kiến thức về các biện pháp bảo quản, sử dụng khí gas nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao. Để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ gas gây ra, Công an phường Vĩnh Tuy đã tăng cường tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy gas.