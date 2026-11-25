ANTD.VN - Ngay sau khi nhận tin báo cháy tại một nhà kho nằm sâu trong ngõ 269 phố Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, Hà Nội, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, không để ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Huy động phương tiện CBCS tiếp cận xử lý đám cháy

Khoảng 16h45 ngày 25-11, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 269 phố Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, địa điểm xảy ra cháy là một nhà kho bỏ hoang, bên trong có tập kết nhiều giấy bìa, ni-lông do một người dân sinh sống tại khu vực đưa vào.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do địa điểm xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ, việc tiếp cận và triển khai phương tiện chữa cháy gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, bên trong nhà kho chứa nhiều giấy bìa, ni-lông là những vật liệu dễ bắt lửa, có khả năng khiến đám cháy phát triển nhanh nếu không được xử lý kịp thời.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 1 nhanh chóng triển khai các đội hình, tổ chức phun nước trực tiếp vào khu vực cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình và khu vực dân cư xung quanh. Quá trình chữa cháy được triển khai khẩn trương, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ và người dân.

Đáng chú ý, vụ cháy xảy ra vào khoảng thời gian cao điểm buổi chiều, khiến mật độ phương tiện qua khu vực tăng cao, giao thông gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải tập trung triển khai nhiệm vụ chữa cháy, đồng thời phối hợp bảo đảm trật tự, tạo điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường và hoạt động.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận dập tắt đám cháy

Với sự khẩn trương, tích cực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đám cháy đã được khống chế, không để lan rộng sang các khu vực lân cận. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng nhà kho, công trình bỏ hoang làm nơi tập kết giấy, bìa, ni-lông và các vật liệu dễ cháy khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn PCCC. Việc lưu giữ vật liệu dễ cháy tại khu vực nhà ở, ngõ nhỏ, khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt khi không có người trông coi hoặc không được trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra khu vực lưu giữ hàng hóa, vật liệu dễ cháy; chủ động phát hiện, loại trừ các nguy cơ mất an toàn và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố. Khi phát hiện cháy, nổ, cần nhanh chóng báo động, tổ chức thoát nạn và gọi số điện thoại 114 để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời đến xử lý.