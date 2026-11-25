ANTD.VN - Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi vượt 600 mm.

Cơ quan khí tượng thông tin, hôm nay 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 25/11 có nơi trên 60mm như các trạm: Đan Điền (TP. Huế) 61,8mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 62,0mm…

Từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Khu vực Huế- Đà Nẵng xuất hiện đợt mưa lớn, nhiều nơi vượt 600 mm

Ngoài ra, chiều tối và đêm 25/11 khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là khu vực phía Nam TP. Huế, TP. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Hiện nay, mực nước trên sông Hương đang dao động ở trên mức BĐ1. Mực nước lúc 13 giờ ngày 25/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long 1,49m, trên BĐ1 là 0,49m.

Từ nay đến ngày 26/11, lũ trên các sông tiếp tục dao động ở trên mức BĐ1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại TP Huế, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc TP Huế.