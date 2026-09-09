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Chính trị - Xã hội

Tập huấn nâng cao kỹ năng công tác quản lý người nước ngoài

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K.H

ANTD.VN -Ngày 9/9, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng công tác quản lý người nước ngoài; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh trên địa bàn phường Bạch Mai.

Trong thời gian qua, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác, địa bàn phường Bạch Mai có nhiều cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến người nước ngoài, cũng như phát sinh nhu cầu khai báo, thông báo lưu trú của công dân.

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Toàn cảnh hội nghị
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Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú và quản lý thông tin xuất nhập cảnh. Việc thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam không chỉ góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người nước ngoài mà còn phục vụ hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc triển khai các nền tảng, phần mềm quản lý, đặc biệt là trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài, hệ thống thông báo lưu trú và Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, là bước quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế, chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện việc khai báo, thông báo lưu trú và cán bộ làm công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn.

Hội nghị là dịp để CBCS được tập huấn, cập nhật và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời cũng là diễn đàn để CBCS Công an phường trao đổi kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh từ thực tiễn và được hướng dẫn, giải đáp trực tiếp, qua đó thống nhất cách thức thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội đã trực tiếp tập huấn, nâng cao kỹ năng công tác quản lý người nước ngoài; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh trên địa bàn phường Bạch Mai.

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Từ khóa:

#Công an phường Bạch Mai

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