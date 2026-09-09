Công an Hà Nội đưa 'thao trường' vào triển lãm quốc tế, nhiều người xếp hàng trải nghiệm kỹ năng PCCC

ANTD.VN - Hơi nóng phả rát mặt từ khay xăng bốc cháy, mùi khói đặc quánh và cảm giác hẫng nhịp tim khi treo mình trên ròng rọc ở độ cao hàng chục mét. Tại không gian Triển lãm quốc tế ở Hà Nội (Secutech Vietnam 2026), hàng nghìn học sinh Thủ đô vừa bước vào một "thao trường" thực sự. Những kỹ năng sinh tồn vốn chỉ nằm trên giấy nay được các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội hiện thực hóa bằng những trải nghiệm thót tim nhưng không thể nào quên.