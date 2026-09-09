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Công an Hà Nội đưa 'thao trường' vào triển lãm quốc tế, nhiều người xếp hàng trải nghiệm kỹ năng PCCC

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Phú Khánh

ANTD.VN - Hơi nóng phả rát mặt từ khay xăng bốc cháy, mùi khói đặc quánh và cảm giác hẫng nhịp tim khi treo mình trên ròng rọc ở độ cao hàng chục mét. Tại không gian Triển lãm quốc tế ở Hà Nội (Secutech Vietnam 2026), hàng nghìn học sinh Thủ đô vừa bước vào một "thao trường" thực sự. Những kỹ năng sinh tồn vốn chỉ nằm trên giấy nay được các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội hiện thực hóa bằng những trải nghiệm thót tim nhưng không thể nào quên.

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Sáng nay, khuôn viên Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) rộn vang tiếng trống hội và màn múa lân chào mừng Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH 2026. Sự kiện lớn nhất năm của lực lượng PCCC biến nơi đây thành tâm điểm chú ý.
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Hành lang Cung Việt Xô chật kín từ sớm. Hàng ngàn học sinh xếp hàng dài, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt bước vào các khu vực trải nghiệm thực tế do Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội tổ chức.
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Trước khi bước vào "thực chiến", các em được quán triệt kỹ quy tắc an toàn. Ánh mắt chăm chú, tập trung cao độ của nhóm học sinh khi nghe chiến sĩ cứu hỏa phổ biến tình huống giả định.
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"Chú ý quan sát hướng gió trước khi rút chốt!" - Lời dặn dò ngắn gọn, dứt khoát của chiến sĩ công an dành cho cậu bé đội mũ bảo hộ đỏ ngay trước vạch xuất phát dập lửa.
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Sức giật của lăng phun bọt không làm khó được hai nam sinh. Dưới sự kẹp sát, hỗ trợ trụ vững của người lính PCCC và CNCH Công an Thủ đô, luồng nước áp lực cao đánh thẳng vào mục tiêu.
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Hơi nóng ngùn ngụt từ khay xăng bốc cháy. Một nữ sinh không hề nao núng, xách bình chữa cháy tiến sát, bóp cò nhả bọt trắng xóa khống chế ngọn lửa ngay...
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Ngọn lửa táp mạnh nhưng thao tác vẫn rất chuẩn xác. Việc tự tay đối mặt với sức nóng thực tế giúp các em xóa bỏ tâm lý hoảng loạn nếu gặp sự cố cháy nổ tại nhà.
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Bên cạnh lửa thật, khu vực trải nghiệm bình chữa cháy điện tử tích hợp màn hình giả lập thu hút đông đảo học sinh thử sức độ phản xạ, tính điểm chính xác khi phun vào gốc lửa ảo.
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Ho sặc sụa, cúi gập người, tay che kín mũi miệng. Đó là phản xạ sinh tồn bản năng nhưng hoàn toàn chính xác khi các em vừa thoát ra khỏi căn buồng mô phỏng không gian ngập khói độc (khói huấn luyện)
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Phút biểu diễn kỹ thuật cõng người bị nạn di chuyển nhanh của các chiến sĩ PCCC. Sự gọn gàng, dứt khoát khiến nhóm học sinh đứng xem không khỏi trầm trồ.
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Những trải nghiệm thực tế này rất bổ ích cho người dân
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Thử thách lòng dũng cảm: Học sinh tự mình mặc đai an toàn, trải nghiệm cảm giác bị treo lơ lửng trên giá đỡ ba chân chuyên dụng để cứu hộ dưới giếng sâu hoặc không gian hẹp.
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Ngước nhìn lên cao, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cạnh cần cẩu thủy lực khổng lồ. Lính cứu hỏa ôm chặt "nạn nhân", đu dây tụt nhanh từ trên đỉnh tháp xuống đất trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả.
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Góc nhìn toàn cảnh phô diễn sức mạnh cơ giới. Chiếc xe thang hiện đại nhất vươn cần xé toạc không gian, đưa các em học sinh lên độ cao tương đương tòa nhà chục tầng.
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Một buổi sáng đổi những giọt mồ hôi lấy kỹ năng sinh tồn, mang lại những kỷ niệm vô giá cho lứa tuổi học trò.
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Nụ cười vỡ òa xen lẫn chút thót tim khi chiếc giỏ xe thang hạ dần xuống đất.
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Chuỗi hoạt động này mở cửa miễn phí cho người dân đến hết ngày 12/9.

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Từ khóa:

#Trải nghiệm PCCC #Cung Việt Xô #Học sinh Hà Nội #Kỹ năng thoát nạn #Secutech 2026

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