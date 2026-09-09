Bộ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng

ANTD.VN - Nhận lời mời của của Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, từ ngày 08 - 12/9/2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Trung Quốc và tham dự Diễn đàn hợp tác an ninh công cộng toàn cầu Liên Vân Cảng năm 2026, Hội nghị thành lập Liên minh quốc tế về phòng, chống lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 09/9/2026, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm song phương với đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng đã cùng đánh giá về kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước trong thời gian qua và kiến nghị phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai đồng chí Bộ trưởng nhất trí đánh giá, trong thời gian qua, hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Bộ Công an hai nước tiếp tục đóng vai trò trụ cột, góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới.

Nổi bật, hai Bên phối hợp chặt chẽ giữ vững ổn định chính trị, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các chuyến thăm cấp cao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước mình tại nước bên kia trên cơ sở định hướng chiến lược “6 hơn” giữa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Quang cảnh hội đàm.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này là hành động cụ thể nhằm triển khai kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026 và nhận thức chung đạt được giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng tại Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 hồi tháng 3/2026.

Để tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác theo tinh thần Tuyên bố chung hai nước tháng 4/2026, hai Bên thống nhất triển khai có hiệu quả nhận thức chung cấp cao về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tập trung đẩy mạnh trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm truyền thống và tội phạm phi truyền thống, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Trương Á Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải.

Nhân chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp xã giao đồng chí Trương Á Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải.

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