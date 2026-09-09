Chủ tịch Quốc hội thăm Trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mông Cổ

ANTD.VN - Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi lưu bút với nội dung: “Tôi rất vui mừng và xúc động được đến thăm ngôi trường mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thủ đô Ulan Bator thân yêu. Trường liên cấp số 14 là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài của Mông Cổ. Việc nhà trường vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tượng đài và Phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường, đã trở thành biểu tượng sống động, cao đẹp của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Tôi đánh giá cao những nỗ lực của ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong việc giáo dục thế hệ trẻ Mông Cổ về tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gìn giữ, lan tỏa văn hóa và tình cảm hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ qua nhiều thế hệ học sinh. Phương châm “Tất cả vì từng học sinh” của nhà trường thật ý nghĩa và đáng trân trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc nhà trường ngày càng phát triển, tiếp tục là cầu nối vững chắc, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người cao cả. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng đất nước Mông Cổ ngày càng giàu đẹp, phát triển”.

Chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trường, các em học sinh người Mông Cổ với trang phục truyền thống Mông Cổ, trang phục truyền thống Việt Nam đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động và vinh dự được đến thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, một ngôi trường có ý nghĩa đặc biệt đối với tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam và đóng góp cho cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cách đây hơn 70 năm, vào tháng 7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới Mông Cổ, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà thầy trò nhà trường đạt được trong sự nghiệp “Trăm năm phải trồng người”, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ tháng 9/2024.

Nhắc lại câu nói của người Mông Cổ: “Học tập không bao giờ phụ thuộc tuổi tác” hay “Chỉ trò mới thấu công ơn người thầy”, Chủ tịch Quốc hội mong các thầy, cô giáo không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, sáng tạo trong đổi mới tư duy “dạy và học” để truyền cảm hứng, lòng yêu nước tới các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký sổ lưu niệm tại Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong các cháu học sinh tiếp tục thực hiện và lan tỏa 5 điều Bác Hồ dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”; tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để mang lại niềm vui, niềm tự hào, hạnh phúc cho các thầy cô, bố mẹ và gia đình, xứng đáng là chủ nhân tương lai, góp phần xây dựng đất nước Mông Cổ ngày càng giàu mạnh, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển và đặc biệt xứng đáng là học sinh Trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Chính phủ Mông Cổ và chính quyền thành phố Ulan Bator tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của Mông Cổ, góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục trong “Tầm nhìn 2050", đồng thời tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Nhằm biểu dương thành tích “dạy tốt và học tốt”, kịp thời động viên, khích lệ thầy trò nhà trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 10.000 USD ủng hộ trường bổ sung trang thiết bị giảng dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026 - 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chụp ảnh chung cùng đại diện Ban Lãnh đạo nhà trường trước tượng Bác trong phòng truyền thống. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trường liên cấp số 14 được thành lập năm 1949, là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước Mông Cổ. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Mông Cổ đã ra quyết định cho phép trường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2009, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên của trường; năm 2017, Phòng truyền thống Hồ Chí Minh đã được khánh thành.

Một trong những hoạt động tiêu biểu của nhà trường là tôn vinh sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học sinh nhà trường được tìm hiểu, học hỏi về văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân Việt Nam. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức cuộc thi vẽ tranh và viết văn theo chủ đề "Ai hiểu biết nhất về đất nước Việt Nam", tổ chức nhiều phong trào học tập bài hát, điệu múa Việt Nam.

Nhà trường thường xuyên hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tổ chức hiệu quả các hoạt động có ý nghĩa của nhà trường cũng như để tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Nhân dịp chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, nhà trường đã tổ chức triển lãm các tác phẩm của học sinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với lãnh đạo, học sinh Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN