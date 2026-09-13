ANTD.VN - Sáng ngày 12/9 tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026. Tại đây, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 15 giải Nhì, 30 giải Ba, 78 giải Khuyến khích và 5 giải Chuyên đề.

Với chủ đề "Sách và ước mơ vươn xa", cuộc thi đã thu hút được đông đảo học sinh Thủ đô tham gia, từ tiểu học đến trung học phổ thông với sự nghiêm túc, say mê, hứng khởi và đầy tinh thần trách nhiệm. Đằng sau mỗi bài dự thi không chỉ là là sự cố gắng và nỗ lực của các em mà còn có sự đồng hành của nhà trường, thầy cô, gia đình và các thư viện.

Đánh giá về chất lượng các bài dự thi, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, Phó chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết, phần lớn các bài dự thi đã được chuẩn bị công phu, có chất lượng, nhiều mô hình bài dự thi đẹp, ấn tượng. Dù chọn đề số 1 hay số 2, các em học sinh đều đã rất thành công trong việc mang đến cuộc thi những tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, các anh hùng dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc, góp phần tôn vinh các tác phẩm có giá trị. Nhiều tác phẩm đã góp phần giới thiệu, quảng bá về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến trong tiến trình hội nhập và phát triển, góp phần khẳng định vai trò to lớn của sách và văn hóa đọc trong nâng cao dân trí, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội trao 3 giải Nhất Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026

"Có thể nói rằng, điều đọng lại sâu sắc nhất sau cuộc thi không chỉ là những bài viết hay, những video sáng tạo hay những mô hình, sáng kiến giàu ý tưởng, mà trước hết là niềm tin vào tình yêu sách, niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, của Thủ đô Hà Nội và niềm tin vào tương lai tốt đẹp của đất nước", Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 15 giải Nhì, 30 giải Ba, 78 giải Khuyến khích và 5 giải Chuyên đề. Trong đó, 3 giải Nhất Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026 đã thuộc về em Phạm Ngọc Thảo (lớp 8A8 Trường THCS Ngô Gia Tự, phường Bạch Mai), em Nguyễn Cao Khánh (lớp 10 Văn 1 Trường THCS chuyên Chu Văn An, phường Tây Hồ), em Nguyễn Quỳnh Trâm (lớp 4A2 Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên, xã Phù Đổng).

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư Viện Việt Nam trao giải Nhì Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu đã nhiệt liệt chúc mừng các em học sinh đã tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi và chúc mừng các em đạt thành tích xuất sắc và được vinh danh hôm nay.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, qua các bài dự thi, có thể thấy sách vẫn có sức sống mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của tuổi trẻ Thủ đô. Nhiều em đã lựa chọn những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, những câu chuyện về lịch sử, quê hương, đất nước, tình yêu thương, nghị lực và khát vọng vươn lên. Từ những điều đọc được, các em biết liên hệ với thực tiễn, suy nghĩ về trách nhiệm của mình với gia đình, nhà trường và xã hội.

Đáng quý hơn, cuộc thi đã góp phần khơi dậy năng lực tự học, tư duy độc lập, khả năng cảm thụ và sáng tạo của các em. Các em không chỉ tiếp nhận tri thức từ sách mà còn biết suy ngẫm, đặt câu hỏi, liên hệ với cuộc sống và biến những bài học từ sách thành động lực hoàn thiện bản thân. Đó chính là giá trị sâu xa và bền vững nhất mà cuộc thi mang lại.

Bài dự thi đoạt giải cao tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026

Đặc biệt, ông Trần Trung Hiếu cho rằng: "Phát triển văn hóa đọc, vì thế, không chỉ nhằm tạo ra những người đọc nhiều sách hơn, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành những con người có chiều sâu văn hóa, năng lực sáng tạo, khát vọng vươn lên và sống có trách nhiệm với cộng đồng".