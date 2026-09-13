"Thăng Long - Hà Nội, Nhịp cầu di sản": Nơi sắc màu văn hóa Việt Nam và thế giới cùng hội tụ

ANTD.VN - Tối 12/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Nhịp cầu di sản” đã diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Chương trình “Thăng Long - Hà Nội, Nhịp cầu di sản” nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026. Sự kiện quy tụ khoảng 300 nghệ sĩ, diễn viên Việt Nam và quốc tế, mang đến không gian nghệ thuật nơi những giá trị truyền thống được kết nối với tinh thần sáng tạo đương đại.

Với quy mô khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Sự hội tụ của nhiều vùng văn hóa tạo nên bức tranh đa sắc, trong đó mỗi tiết mục đã giới thiệu bản sắc riêng, góp phần tạo nên câu chuyện chung về di sản và sự giao lưu giữa các dân tộc.

Chương trình “Thăng Long - Hà Nội, Nhịp cầu di sản” (Ảnh: BTC).

Mở đầu chương trình là những thanh âm mang đậm dấu ấn Hà Nội, trong đó chất liệu xẩm truyền thống được kết hợp với cách thể hiện giàu tính sân khấu, gợi mở câu chuyện về Thăng Long - Hà Nội. Từ đó, không gian nghệ thuật được mở rộng với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều vùng miền như Huế, Điện Biên, Đắk Lắk, giới thiệu sự phong phú của di sản văn hóa Việt Nam.

Tiếp nối là các tiết mục giao lưu nghệ thuật quốc tế, đưa khán giả đến với những sắc màu văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Các loại hình nghệ thuật truyền thống được trình diễn trong những cách thức đa dạng, có sự kết hợp với ngôn ngữ biểu đạt đương đại, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo. Qua đó, chương trình giới thiệu bản sắc văn hóa của từng quốc gia, tạo nên sự kết nối, đối thoại giữa các nền văn hóa trên cùng một sân khấu.

Tại “Thăng Long - Hà Nội, Nhịp cầu di sản”, các giá trị truyền thống không tách biệt với đời sống hiện đại. Những chất liệu văn hóa lâu đời được tiếp cận bằng nhiều hình thức biểu đạt mới. Qua đó, di sản trở thành những giá trị cần lưu giữ, tạo khả năng thích ứng, sáng tạo và tiếp tục hiện hữu trong đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, qua nghệ thuật, khoảng cách về địa lý và ngôn ngữ được thu hẹp. Các loại hình âm nhạc truyền thống của Việt Nam và quốc tế cùng hiện diện trên một sân khấu, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những nền văn hóa khác nhau.

Thông qua chương trình, hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, thành phố di sản và thành phố sáng tạo tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến công chúng. Đồng thời, sự kiện mở rộng không gian giao lưu văn hóa giữa Hà Nội, các địa phương trong nước và quốc tế.