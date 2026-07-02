Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn ở nước ngoài

Khoảng 1h sáng ngày 29-6, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Đức Linh (SN 1990, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng).

Trước đó ngày 29-6-2025, Cơ quan thi hành án hình sự đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Linh về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Đức Linh

Sau đó, Nguyễn Đức Linh đã bỏ trốn sang Campuchia, rồi về khu vực các tỉnh Vùng Tây Nam Bộ để ẩn náu. Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bắt giữ Nguyễn Đức Linh khi đối tượng đang lẩn trốn từ Campuchia về phường Bình Thới, tỉnh Đồng Tháp.

Bằng sự mưu trí, dũng cảm, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Đức Linh, qua đó khẳng định quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.