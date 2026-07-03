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Pháp luật

Bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

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Hà Loan

ANTD.VN - Lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển TP.HCM.

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Cụ thể, theo thông tin từ Cục Hải quan, rạng sáng ngày 02/7/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM) và Phòng Phòng, chống tội phạm, vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phát hiện tàu cá số hiệu BV-98141-TS có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên tàu có 3 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO, tuy nhiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số dầu đang vận chuyển.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa phương tiện về cảng của Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#buôn lậu #buôn lậu xăng dầu

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