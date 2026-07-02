Bộ Công an thu giữ hơn 350kg vàng, bạc trong vụ án sàn tiền số ONUS

ANTD.VN - Liên quan đến vụ án tiền số ONUS, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thu giữ hơn 350kg vàng bạc, bất động sản 200 tỉ đồng, đồng thời mở rộng vai trò các KOLs.

Liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản tiền số ONUS, trao đổi tại họp báo thông tin tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, ngày 23-3-2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vụ án hình sự, 8 bị can về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền”.

Từ năm 2018 lợi dụng sự thiếu hiểu biết người dân về tiền số, các đối tượng, bị can trong vụ án đã sử dụng các ứng dụng tạo tài khoản số, phát triển thành tiền ảo đồng thời dùng hệ thống các công ty sinh thái để tạo ra việc mua bán lòng vòng với nhau, nhằm tạo niềm tin, thu hút các cá nhân đầu tư, thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng phát biểu tại hội nghị

Theo tài liệu điều tra, từ 2018-2021, các đối tượng đã bán tiền điện tử cho người đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng.

“Đây là vụ án đặc biệt phức tạp, đối tượng, người liên quan khá lớn với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã mở”, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết.

Đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân. Cơ quan công an đang truy xét, thu hồi triệt để tài sản do các đối tượng phạm tội mà có.

Bước đầu, Cục An ninh điều tra đã thu giữ hơn 350kg vàng bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Hiện nay, đơn vị đang tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn này để từ đó chiếm đoạt tài sản. Đồng thời làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, trú tại Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền".

Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỉ lệ 1:1 song nhóm này không làm.

Nhằm lôi kéo "con mồi", Vương cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng tất cả đều là chiêu trò của công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương còn thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến "rất nhiều nhà đầu tư tham gia".

Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo "nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn". Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.

Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư. Đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, lừa đảo rất nhiều người.

Ngoài các đồng tiền tự tạo ra, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỉ USD được luân chuyển qua hệ thống này.

Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn. Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỉ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỉ đồng của người dân.