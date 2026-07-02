Triệt phá 73 vụ, bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá

ANTD.VN - Tính đến 1/7/2026, Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, triệt phá 73 vụ và 346 đối tượng liên quan hành vi đánh bạc, cá độ bóng đá, thu giữ nhiều tài sản, phương tiện liên quan...

Thông tin tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 2/7/2026, Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết lực lượng Công an toàn quốc đã phát hiện, triệt phá 73 vụ với 346 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc, cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026; đồng thời Bộ Công an tiếp tục tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm bản quyền bóng đá trên không gian mạng.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an phát biểu tại Họp báo.

Theo Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm mà các loại tội phạm liên quan đánh bạc, cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở cao điểm đấu tranh tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cá độ bóng đá trước, trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Lực lượng Công an toàn quốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa và đấu tranh, phát hiện, xử lý các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trong mùa World Cup.

Tính đến 1/7/2026, Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, triệt phá 73 vụ và 346 đối tượng liên quan hành vi đánh bạc, cá độ bóng đá, thu giữ nhiều tài sản, phương tiện liên quan...

Toàn cảnh họp báo.

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục xác minh và sớm kết luận điều tra mở rộng các vụ án đánh bạc, cá độ bóng đá đang xảy ra trên địa bàn, điều tra, xử lý các đối tượng tham gia cá độ, tổ chức cá độ và các tội phạm phát sinh.

Hành vi vi phạm bản quyền về bóng đá trên mạng

Liên quan câu hỏi của phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền về bóng đá trên mạng hiện nay, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, vi phạm bản quyền các giải bóng đá trên không gian mạng hiện nay là vấn đề phức tạp, diễn ra với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, dùng dịch vụ ẩn danh, mạng xã hội, nền tảng trung gian và nhiều lớp kỹ thuật để che giấu danh tính.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an phát biểu tại Họp báo.

Do đó, trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt đấu tranh với đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trong nước. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự; phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế và các nền tảng xuyên biên giới để xác định đối tượng điều hành thực tế, hành vi vi phạm, thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử, xác minh dòng tiền thu lợi bất chính, từ đó tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.