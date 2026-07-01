Tăng cường tuần tra đêm, chủ động chặn 'mầm' tội phạm

ANTD.VN - Chủ động nhận diện, chặn đứng các ổ nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, gây rối ngay từ trong "trứng nước"... Bằng sự kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra trên tuyến và hóa trang mật phục, Công an phường Dương Nội (Hà Nội) đang thiết lập "lá chắn thép" vững chắc, chặn "mầm" tội phạm...

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại Thành phố diễn ra mạnh mẽ, địa bàn cơ sở luôn phải đối mặt với áp lực lớn về mặt quản lý hành chính và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phường Dương Nội, với đặc thù có nhiều khu vực giáp ranh và tuyến giao thông trọng điểm, được xác định là địa bàn cần áp dụng các phương án an ninh ở mức độ cao. Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ, Công an phường Dương Nội đã quán triệt sâu sắc phương châm hành động: tấn công, trấn áp và chặn đứng tội phạm ngay từ khi có dấu hiệu manh nha.

Lực lượng Công an phường Dương Nội cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở triển khai đội hình tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trong đêm.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an phường Dương Nội cho biết: "Với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, giải tán các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí hoặc điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông và trật tự công cộng". Mệnh lệnh công tác này được hiện thực hóa bằng những kế hoạch tác chiến cụ thể, xuyên suốt của toàn bộ lực lượng...

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm chỉ ra rằng, sự xuất hiện của các nhóm thanh, thiếu niên coi thường pháp luật là nguy cơ đe dọa trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tinh thần của người dân... Các đối tượng này thường hoạt động với tính chất manh động, sử dụng phương tiện di chuyển tốc độ cao, tàng trữ hung khí nguy hiểm và sẵn sàng gây án từ những mâu thuẫn bộc phát. Nhằm giải quyết triệt để tình hình này, Công an phường Dương Nội trực tiếp tổ chức lực lượng rà soát, vây ráp, chặn đứng mọi ý đồ phạm pháp...

Nhiều loại hung khí nguy hiểm mang tính sát thương cao bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ kịp thời

Biện pháp trọng tâm xuyên suốt đang được Công an phường áp dụng là sự kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra trên tuyến và hóa trang mật phục. Đây là chiến thuật nghiệp vụ đòi hỏi tính kỷ luật cao và khả năng phản ứng nhanh nhạy của lực lượng thực thi nhiệm vụ. Lực lượng tuần tra công khai mang ý nghĩa thể hiện uy lực của pháp luật, trực tiếp răn đe, tạo áp lực tâm lý, buộc các đối tượng hình sự phải từ bỏ ý định phạm tội khi thấy sự hiện diện thường trực của cơ quan chức năng trên các tuyến phố.

Đồng thời, lực lượng hóa trang mật phục đóng vai trò mũi nhọn bám sát địa bàn. Các trinh sát bí mật chốt chặn tại những khu vực vắng vẻ, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập, đua xe. Khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, lực lượng hóa trang lập tức phối hợp cùng các tổ tuần tra công khai tạo thế gọng kìm, bao vây và khống chế các đối tượng. Qua triển khai thực tế, nhiều nhóm thanh niên càn quấy, mang theo hung khí chuẩn bị gây rối đã bị tước vũ khí và áp giải về trụ sở để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Việc triển khai bài bản, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ này mang lại hiệu quả kiềm chế rõ rệt. Tình trạng tụ tập, phóng nhanh, lạng lách trên địa bàn được ngăn chặn kịp thời. Việc siết chặt an ninh trên các tuyến giao thông trực tiếp kéo giảm các loại tội phạm hình sự. Sự hiện diện của lực lượng Công an phường Dương Nội thu hẹp tối đa không gian hoạt động của tội phạm.

Các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp tài sản, cướp giật và trộm cắp đột nhập giảm mạnh mẽ. Bất kỳ di biến động bất thường nào tại các khu vực dân cư hay vùng giáp ranh đều được kiểm soát chặt chẽ. Số liệu và tình hình thực tế chứng minh an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững, tạo lập môi trường sống an toàn, kỷ cương cho người dân.

Cuộc chiến bảo vệ an ninh trật tự luôn đòi hỏi sự tập trung và xuyên suốt. Các nhóm tội phạm thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để đối phó với cơ quan chức năng. Do đó, ban chỉ huy Công an phường Dương Nội quán triệt toàn lực lượng tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Kỷ cương tại địa phương phải được duy trì bằng sự nghiêm minh của pháp luật, thực thi liên tục và triệt để.

Lực lượng công an phường Dương Nội duy trì ở cường độ cao nhất các tổ tuần tra khép kín địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật

Trong thời gian tới, định hướng công tác của Công an phường Dương Nội tiếp tục đặt ở trạng thái chủ động cao nhất. Lực lượng công an phường tiếp tục duy trì các tổ tuần tra khép kín địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, việc tàng trữ hung khí và gây rối trật tự công cộng sẽ bị áp dụng các chế tài xử lý mạnh tay nhất nhằm đảm bảo tính răn đe. Mọi cá nhân, tổ chức có hành vi thách thức pháp luật đều sẽ bị ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Bên cạnh mặt trận trấn áp, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là nền tảng cốt lõi. Công an phường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Lực lượng Công an cơ sở đi sâu sát vào từng tổ dân phố để phổ biến phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng.

Sự phối hợp giữa lực lượng công an và nhân dân chính là chìa khóa để chung tay xây dựng địa bàn an toàn, văn minh và bình yên

Mục tiêu quan trọng vẫn là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khuyến khích người dân tích cực tham gia mạng lưới tố giác tội phạm. Khi thế trận lòng dân được củng cố vững chắc và gắn kết chặt chẽ với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, mọi mầm mống gây mất an ninh trật tự sẽ bị triệt tiêu từ sớm. Sự phối hợp giữa lực lượng công an và nhân dân chính là chìa khóa để chung tay xây dựng địa bàn an toàn, văn minh và bình yên.