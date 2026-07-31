Vì sao Tân Hoàng Minh được xướng danh ở hạng mục giải thưởng đặc biệt?

ANTD.VN - Giải thưởng đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận bề dày thành tựu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà còn phản ánh vị thế của một doanh nghiệp tiên phong với hơn ba thập kỷ kiên trì kiến tạo chuẩn mực mới cho bất động sản cao cấp Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bà Trần Thị Bích Ngọc – Phó tổng Giám đốc, nhận giải thưởng đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026.

Không có gì ngạc nhiên khi trong nhiều năm qua, các dự án bất động sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên tục được xướng tên tại những giải thưởng bất động sản uy tín trong nước và quốc tế. Hơn ba thập kỷ kiên định với phân khúc bất động sản cao cấp, Tân Hoàng Minh đã tạo dựng dấu ấn bằng những công trình mang kiến trúc duy mỹ, chất lượng hoàn thiện tinh xảo và khát vọng kiến tạo những giá trị trường tồn. Chính sự tiên phong và nhất quán đó đã nhiều lần được giới chuyên môn và tổ chức quốc tế ghi nhận.

Vì thế, không quá bất ngờ khi hai dự án bất động sản được Tân Hoàng Minh khởi động trong năm nay đã ngay lập tức bội thu giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2026. Tại lễ trao giải ngày 30/07/2026, D’. Diamant Bleu được vinh danh ở hạng mục Dự án căn hộ hạng sang có thiết kế mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam năm 2026. Dự án D’. Patrimony xuất sắc lập cú đúp giải thưởng là Dự án kiến tạo cộng đồng phong cách sống sang tốt nhất Việt Nam 2026 và Dự án phức hợp siêu cao cấp có thiết kế mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam.

Hai dự án D’. Diamant Bleu và D’. Patrimony được vinh danh với nhiều hạng mục quan trọng.

Với hai dự án hạng sang này, cũng dễ hiểu tại sao Tân Hoàng Minh được Dot Property trao giải thưởng Nhà phát triển bất động sản kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Việt Nam 2026.

Tân Hoàng Minh Group - Nhà phát triển bất động sản kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Việt Nam 2026.

Giải đặc biệt có gì đặc biệt?

Nhưng, danh giá hơn hết, Tân Hoàng Minh được Dot Property vinh danh ở hạng mục đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 – Doanh nghiệp tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới của bất động sản Việt Nam 2026. Nếu như những hạng mục khác chủ yếu tôn vinh một dự án hoặc đánh giá doanh nghiệp trong một năm thì danh hiệu đặc biệt này được Dot Property Vietnam Awards thiết lập nhân dịp 10 năm tổ chức giải thưởng, nhằm vinh danh số ít những doanh nghiệp đã tạo nên những dấu ấn vượt lên trên phạm vi của từng công trình để góp phần định hình diện mạo và chuẩn mực phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.

Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026: Giải thưởng đặc biệt của "Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026".

Theo ban tổ chức, để được vinh danh ở hạng mục đặc biệt này, doanh nghiệp không chỉ cần sở hữu bề dày thành tựu đã được thị trường kiểm chứng, mà còn phải chứng minh năng lực tạo ra những bước phát triển đột phá và tầm nhìn chiến lược tác động tích cực tới tương lai của ngành bất động sản trong kỷ nguyên phát triển mới. Những tiêu chí này không thể chỉ được thoả mãn bằng một dự án thành công hay một năm kinh doanh ấn tượng. Thay vào đó, doanh nghiệp phải khẳng định vị thế dẫn dắt, góp phần kiến tạo và thúc đẩy các xu hướng bất động sản có ý nghĩa với thị trường, đồng thời chứng minh sức bền qua những thăng trầm và nắm bắt được những động lực tăng trưởng mới để tạo nên những bước phát triển vừa bền vững, vừa mang tính đột phá.

Thực chất, đây không phải là bộ tiêu chí để đánh giá một doanh nghiệp bất động sản thành công, mà là thước đo đối với một doanh nghiệp bất động sản có khả năng dẫn dắt thị trường. Giải thưởng đặc biệt này không chỉ là sự ghi nhận dành cho những thành tựu qua ba thập kỷ phát triển của Tân Hoàng Minh mà quan trọng hơn, là sự đánh giá đối với vai trò của một doanh nghiệp tiên phong góp phần định hình phân khúc bất động sản cao cấp tại Việt Nam và tạo tác động tích cực tới sự phát triển của đô thị.

Từ những công trình mang dấu ấn kiến trúc cổ điển và tân cổ điển như Hanoi Signature, D’. Le Roi Soleil, D’. Patrimony đến những dự án hiện đại hơn như D’. Diamant Bleu, Tân Hoàng Minh luôn nhất quán với một mẫu số chung, đó là lựa chọn những vị trí đắc địa và khan hiến, kiến tạo những công trình có kiến trúc độc đáo và có thể trở thành biểu tượng cho một khu vực, coi trọng chất lượng hoàn thiện và hướng đến giá trị trường tồn.

Chính sự nhất quán ấy đã tạo nên những công trình độc bản với độ hoàn thiện tinh xảo mang tính chế tác và đó cũng là nền tảng để tập đoàn chính thức hệ thống hoá những giá trị đã kiến tạo suốt hơn ba thập kỷ thành định vị “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật” với triết lý “Crafted Living”.

Sức bền của một doanh nghiệp gạo cội

Nhưng quan trọng hơn, dù đã trải qua những giai đoạn thăng trầm của thị trường bất động sản, trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản phải điều chỉnh, tái cấu trúc, thậm chí bị thanh lọc, nhưng Tân Hoàng Minh không chỉ chứng minh được năng lực tồn tại mà còn kiên trì theo đuổi triết lý Crafted Living.

Trong năm 2026, Tân Hoàng Minh đồng thời khởi động hai dự án chiến lược là D’. Diamant Bleu và D’. Patrimony. Mặc dù theo hai trường phái kiến trúc khác nhau, một D’. Diamant Bleu đương đại và một D’. Patrimony cổ điển, nhưng cả hai vẫn phản ánh rõ nét và trọn vẹn triết lý này. Cùng được “chế tác” nhưng mỗi công trình lại là một tác phẩm độc bản, được quy hoạch và thiết kế theo đặc trưng riêng của từng vị trí, cảnh quan và bối cảnh đô thị.

D’. Diamant Bleu – dự án được vinh danh là “Dự án căn hộ hạng sang có thiết kế mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam 2026” tại "Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026".

Triết lý Crafted Living cũng cho thấy “chế tác” không chỉ là quá trình tạo tác một công trình mà còn là quá trình quy tụ những kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia thiết kế và những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực thi công, hoàn thiện và quản lý vận hành cùng kiến tạo chuẩn mực chung về chất lượng và tinh thần duy mỹ. Chính vì vậy, văn hoá doanh nghiệp của Tân Hoàng Minh được xây dựng bằng niềm đam mê sự hoàn hảo, tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến bằng tất cả tâm huyết và sự tử tế.

Doanh nghiệp bất động sản hiện đang đứng trước một chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế khi hệ thống hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, các cải cách về thể chế và quy hoạch mở ra những không gian phát triển mới, những cực tăng trưởng mới. Những chuyển động đó là cơ hội rất lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp bất động sản trong việc đón đầu quy hoạch, lựa chọn đúng vị trí, kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng và đồng hành cùng với sự phát triển bền vững của từng địa phương.

Đây cũng là bối cảnh thuận lợi để Tân Hoàng Minh phát huy giá trị của “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật”, nắm bắt những động lực tăng trưởng mới để tiếp tục góp phần kiến tạo diện mạo mới cho thị thường bất động sản Việt Nam.