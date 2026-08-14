Khuyến nghị khẩn doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa Poly sang Vương quốc Anh²

ANTD.VN - Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) vừa khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu Poly (ethylene Terephthalate- PET).

Vương quốc Anh khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm Poly nhập khẩu



Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), sản phẩm thuộc phạm vi điều tra là nhựa Poly (ethylene terephthalate), bao gồm cả nhựa nguyên sinh (“vPET”) có chỉ số độ nhớt từ 74 ml/g trở lên và nhựa tái chế (“rPET”) có cùng dải độ nhớt. Mã hàng hóa tham khảo: 3907 6100 và 3907 6900.

Trong vụ việc này, nguyên đơn cáo buộc hàng hóa liên quan đã được nhập khẩu vào Vương quốc Anh với khối lượng gia tăng đáng kể trong giai đoạn từ năm 2021-2025, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất PET tại Vương quốc Anh.

Đơn kiện chỉ ra rằng sự gia tăng đột biến của hàng nhập khẩu bắt nguồn từ những diễn biến bất ngờ như xung đột tại Nga - Ukraine, sự gia tăng quá mức năng lực sản xuất PET toàn cầu và những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường nhựa PET tại Châu Á.

Những yếu tố này đã khiến thị phần của các nhà sản xuất nội địa sụt giảm, đồng thời tác động tiêu cực đến các chỉ số kinh tế như doanh thu, sản lượng, năng suất và việc làm.

Thời kỳ điều tra (POI) từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2025.

Quá trình điều tra tiếp theo sẽ bao gồm việc gửi thông báo đến Ủy ban Tự vệ WTO, gửi bảng hỏi chi tiết cho các nhà sản xuất trong nước và các bên liên quan, tiến hành thẩm tra thực tế, cũng như xem xét khả năng áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời nếu có đủ căn cứ.

Các bên liên quan (bao gồm nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, chính phủ nước ngoài...) muốn tham gia vào quá trình điều tra phải đăng ký trước ngày 19 tháng 08 năm 2026 qua Hệ thống Dịch vụ Phòng vệ Thương mại (Trade Remedies Service) của TRA.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPAS) và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm liên quan đăng ký tham gia bên liên quan đúng thời hạn để bảo vệ quyền lợi.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, một số mặt hàng cũng được cảnh báo sớm nguy cơ bị thị trường nước ngoài áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, như: Canada khởi xướng rà soát hành chính thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm ghế bọc đệm nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam; Cảnh báo đối với xuất khẩu mặt hàng tủ locker bằng kim loại và bộ phận và thị trường Hoa Kỳ…