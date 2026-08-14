Thanh toán chạm: Từ xu hướng tiêu dùng đến công cụ mới của hộ kinh doanh

ANTD.VN - Với NEO Accept và thẻ ghi nợ VPBank CommCredit Visa, việc thu chi của hộ kinh doanh được số hóa trọn vẹn, hạn chế tối đa nhầm lẫn khi giao dịch tiền mặt. Doanh thu được ghi nhận đầy đủ trong khi các khoản chi vận hành được kiểm soát rõ ràng. Nhờ đó, chủ cửa hàng không còn nỗi lo bỏ sót doanh thu hay thất thoát tiền trong quá trình kinh doanh, mà có thể an tâm tập trung bán hàng.

Năm 2026, môi trường kinh doanh của hộ kinh doanh đặc biệt là hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn thay đổi rõ rệt. Không chỉ người tiêu dùng ưu tiên thanh toán không tiền mặt, mà bản thân chính sách quản lý, thuế cũng chuyển mạnh sang hướng minh bạch hóa dòng tiền, doanh thu và chi phí. Trong bối cảnh đó, những công cụ thanh toán số đơn giản, chi phí thấp và dễ triển khai như NEO Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa đang nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều hộ kinh doanh lựa chọn.

Thanh toán không tiền mặt: từ “nên có” thành “phải có”

Một buổi trưa đầu tháng 4/2026, anh Nguyễn Thành Minh, chủ một quán bún nhỏ ở quận Bình Thạnh vẫn đang tất bật với những đơn khách giờ cao điểm thì điện thoại rung lên. Đó là tin nhắn từ ứng dụng ngân hàng, báo vừa có thêm một đơn hàng được thanh toán. Anh Minh nhìn màn hình, và chia sẻ: “Trước đây khách toàn trả tiền mặt. Từ đầu năm tới giờ, người quét QR, người quẹt thẻ, người chạm điện thoại khiến việc quản lý dễ dàng hơn rất nhiều.” Với anh, điều thay đổi không chỉ là thói quen trả tiền của khách, mà là cách anh bắt đầu nhìn nghiêm túc hơn vào dòng tiền kinh doanh của chính mình.

NEO Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa đang được nhiều hộ kinh doanh lựa chọn

Anh Minh từng như rất nhiều hộ kinh doanh khác, quen với việc nộp thuế khoán theo mức cố định hằng năm. Doanh thu cao hay thấp, lãi nhiều hay ít, thuế vẫn “đóng tròn”. Nhưng mọi thứ bắt đầu khác đi khi các quy định thuế mới được áp dụng từ năm 2026, yêu cầu hộ kinh doanh phải kê khai và tính thuế dựa trên doanh thu thực tế thay vì khoán như trước. Sự thay đổi này khiến nhiều chủ hộ, trong đó có anh Minh, nhận ra rằng việc quản lý doanh thu và chi phí không thể chỉ dựa vào trí nhớ hay sổ tay nữa. “Không phải vì sợ thuế cao hơn”, anh Minh chia sẻ, “mà vì nếu không nắm rõ dòng tiền thì chính mình cũng không biết đang lời hay lỗ”.

Cùng với thay đổi về thuế, hành vi của khách hàng cũng đang thay đổi nhanh chóng. Không còn tiền mặt, các hình thức thanh toán chạm bằng thẻ, quét mã QR hay ví số dần trở thành thói quen, kể cả tại các quán ăn nhỏ, cửa hàng tạp hóa hay cả những sạp bán rau ngoài chợ.

Tuy nhiên, với nhiều hộ kinh doanh, rào cản lớn nhất khi triển khai các hình thức thanh toán số nằm ở chỗ: ngại phát sinh chi phí đầu tư máy POS, lo chi phí quẹt thẻ cũng như quy trình vận hành phức tạp, nhiều thiết bị… Sự xuất hiện của các giải pháp thanh toán như NEO Accept của VPBank đã làm thay đổi điều đó.

Bộ đôi giải pháp quản lý dòng tiền thu chi cho hộ kinh doanh

Ra mắt vào đầu năm 2026, NEO Accept cho phép hộ kinh doanh sử dụng điện thoại thông minh để nhận thanh toán thẻ Visa và các hình thức thanh toán chạm như Apple Pay, Samsung Pay mà không cần máy POS hay thiết bị bổ trợ riêng, đồng thời được miễn phí phí quẹt thẻ với hạn mức nhận thanh toán lên tới 100 triệu đồng mỗi tháng.

Bộ đôi giải pháp quản lý dòng tiền thu chi cho hộ kinh doanh

Với anh Minh, việc cài đặt và sử dụng NEO Accept diễn ra nhanh chóng hơn anh tưởng. “Khách chỉ cần chạm là xong, mình không phải thối tiền, doanh thu thì vào tài khoản rõ ràng từng khoản”, anh nói.

Nếu như NEO Accept giúp dòng tiền vào trở nên minh bạch và gọn gàng hơn, thì thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit lại giúp các chủ hộ kiểm soát tốt hơn dòng tiền chi ra. Đây là dòng thẻ được VPBank thiết kế riêng cho hộ kinh doanh, cho phép thanh toán các chi phí vận hành như nhập hàng, vận chuyển, logistics, quảng cáo với ưu đãi hoàn tiền lên tới 9.6 triệu đồng/năm, đồng thời hỗ trợ quản lý chi tiêu kinh doanh tách biệt với chi tiêu cá nhân.

Chị Lê Thị Mai, chủ một cửa hàng tạp hóa tại quận Gò Vấp, chia sẻ rằng chị bắt đầu dùng thẻ CommCredit để nhập hàng từ cuối tháng 3. “Trước đây trả tiền mặt cho tiện, nhưng giờ dùng thẻ thấy rõ ràng hơn. Cuối tháng mở sao kê là biết mình đã chi những khoản gì cho kinh doanh, nhận được hoàn tiền bao nhiêu, khác hẳn tiền sinh hoạt gia đình”, chị Mai nói. Với chị, việc có sao kê đầy đủ cũng giúp yên tâm hơn khi nghe đến cách tính thuế mới dựa trên doanh thu và lợi nhuận thực tế.

Chính sự kết hợp giữa NEO Accept và thẻ ghi nợ VPBank CommCredit Visa đã tạo nên một vòng thu chi khép kín, điều mà nhiều hộ kinh doanh trước đây chưa từng có. Doanh thu được ghi nhận điện tử, chi phí được thanh toán qua thẻ với lịch sử rõ ràng, giúp chủ hộ không chỉ thuận tiện hơn trong vận hành hằng ngày mà còn chủ động hơn khi cần kê khai thuế hoặc làm việc với kế toán. Trong bối cảnh thuế không còn khoán mà bám sát hoạt động kinh doanh thực tế, những dữ liệu này trở thành “điểm tựa” quan trọng để hộ kinh doanh giảm bớt lo lắng và rủi ro.

Từ câu chuyện của anh Minh, chị Mai và nhiều hộ kinh doanh khác, có thể thấy việc thanh toán không tiền mặt không chỉ đơn thuần là chạy theo xu hướng tiêu dùng, mà đang dần trở thành công cụ giúp hộ kinh doanh thích nghi với môi trường pháp lý và kinh doanh mới. Khi thuế thay đổi theo hướng minh bạch hơn, những giải pháp thanh toán đơn giản, chi phí thấp và dễ sử dụng như NEO Accept và thẻ ghi nợ VPBank CommCredit đã giúp các chủ hộ “nhẹ gánh” hơn trong quá trình chuyển đổi.