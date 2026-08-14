Khởi động dự án đưa AI đến 18.700 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

ANTD.VN - Dự án “MSMEs Việt Bứt phá với Trí tuệ Nhân tạo” vừa được chính thức khởi động, hướng tới nâng cao năng lực ứng dụng AI cho cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam.

292 doanh nghiệp MSMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh và sinh viên khởi nghiệp đã tham gia khóa tập huấn AI thực hành.

Dự án “MSMEs Việt Bứt phá với Trí tuệ Nhân tạo (AI)” vừa được Tổ chức Kenan Foundation Asia phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên (ICTU) khởi động.

Dự án hướng tới nâng cao năng lực ứng dụng AI cho cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tại Việt Nam.

Sự kiện được triển khai trong khuôn khổ Chương trình AIM ASEAN, do ASEAN Foundation phối hợp với AVPN thực hiện, thuộc quỹ AI Opportunity Fund: Asia-Pacific, với sự hỗ trợ của Google.org và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sự kiện có hơn 360 đại biểu tham dự, gồm đại diện ASEAN Foundation, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp MSMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sinh viên khởi nghiệp và cơ quan báo chí.

Ngay sau lễ khởi động, 292 doanh nghiệp MSMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh và sinh viên khởi nghiệp đã tham gia khóa tập huấn AI thực hành kéo dài một ngày. Chương trình do đội ngũ giảng viên nguồn của Dự án trực tiếp giảng dạy, tập trung vào những kỹ năng AI có thể áp dụng trong hoạt động vận hành hằng ngày.

Đây là bước khởi đầu cho kế hoạch đào tạo trên diện rộng, hướng tới mục tiêu tiếp cận tổng cộng 18.700 MSMEs trên toàn Việt Nam.

Ông Richard Bernhard, Trưởng Đại diện Tổ chức Kenan Foundation Asia tại Việt Nam, cho biết tổ chức hướng tới việc đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp. Theo ông, việc trang bị kỹ năng AI thực tiễn có thể hỗ trợ các doanh nghiệp MSMEs tối ưu hóa hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.

Bà Eci Ernawati, Quản lý Dự án AIM ASEAN của ASEAN Foundation, cho biết thông qua hợp tác với Kenan Foundation Asia, 18.700 MSMEs tại Việt Nam sẽ được tiếp cận các chương trình đào tạo và hỗ trợ ứng dụng AI phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp địa phương. Đây cũng là một phần trong mục tiêu hỗ trợ 100.000 MSMEs trên toàn ASEAN.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng ICTU, cho biết với vai trò đối tác triển khai tại Việt Nam, nhà trường sẽ phát huy năng lực đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp để đưa các chương trình AI đến gần hơn với cộng đồng MSMEs. Nội dung không chỉ tập trung vào việc sử dụng AI mà còn hướng tới giúp doanh nghiệp lựa chọn, triển khai và khai thác công nghệ nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và tạo ra giá trị mới.

Được biết, dự án sẽ kéo dài hai năm, hỗ trợ 100.000 MSMEs tại các quốc gia thành viên ASEAN thông qua các khóa đào tạo AI thực tiễn và được bản địa hóa. Tại Việt Nam, chương trình tập trung đào tạo AI thực hành cho 18.700 MSMEs, trong đó 250 doanh nghiệp được đào tạo trực tiếp; đồng thời xây dựng chương trình giảng dạy bản địa hóa và tích hợp tài liệu đào tạo vào các nền tảng do Chính phủ hỗ trợ.