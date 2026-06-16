Siêu máy tính nghiêng về Pháp, vẫn chừa cơ hội tạo địa chấn cho Senegal

ANTD.VN - Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Senegal sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân trong trận ra quân bảng I lúc 2h rạng sáng mai, 17-6.

Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, Pháp sở hữu 64,8% khả năng giành chiến thắng trước Senegal. Tuy nhiên, phía sau những con số ấy vẫn tồn tại không ít cảnh báo dành cho đội bóng của HLV Didier Deschamps.

Siêu máy tính dự đoán Pháp vs Senegal: Les Bleus cửa trên nhưng nguy cơ địa chấn vẫn có

Dựa trên 25.000 lần mô phỏng bằng hệ thống dữ liệu chuyên sâu, Opta đánh giá cơ hội tạo bất ngờ của Senegal ở mức 14,9%, trong khi khả năng hai đội chia điểm là 20,3%. Đây là tỉ lệ không hề nhỏ nếu đặt trong bối cảnh đại diện châu Phi luôn nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, tốc độ và khả năng phản công sắc bén.

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Điều đáng chú ý là Senegal từng tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup trước chính Pháp. Tại World Cup 2002, đội bóng Tây Phi đã đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới với tỉ số 1-0 ngay trong trận khai mạc, mở đầu cho hành trình lịch sử vào tứ kết.

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Sau 24 năm, ký ức ấy vẫn là nguồn cảm hứng lớn với bóng đá Senegal trước cuộc tái ngộ được chờ đợi tại Bắc Mỹ.

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Dĩ nhiên, Pháp hiện tại sở hữu sức mạnh vượt trội so với thời điểm năm 2002. Sau chức vô địch năm 2018 và ngôi á quân năm 2022, Les Bleus tiếp tục được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc cúp vàng năm nay. Đây cũng là lần thứ 17 Pháp tham dự World Cup và là kỳ thứ 8 liên tiếp họ góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

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Trên hàng công, mọi ánh mắt tiếp tục đổ dồn về Kylian Mbappe. Ngôi sao của Real Madrid đã ghi 12 bàn ở hai kỳ World Cup gần nhất, cân bằng thành tích của huyền thoại Pele và chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose đúng 4 pha lập công.

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Bên cạnh Mbappe, đội hình Pháp còn sở hữu hàng loạt ngôi sao đang có phong độ cao như Ousmane Dembele hay Michael Olise. Chiều sâu lực lượng cùng kinh nghiệm trận mạc giúp Les Bleus được đánh giá cao hơn hầu hết các đối thủ tại giải năm nay.

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Tuy nhiên, Senegal cũng không hề thiếu những cơ sở để hy vọng. Đại diện châu Phi vượt qua vòng loại World Cup 2026 với thành tích bất bại và đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của CHDC Congo.

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Đội trưởng Sadio Mane vẫn là đầu tàu của đội tuyển. Ở tuổi 34, cựu ngôi sao Liverpool tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng khi trở thành chân sút số một của Senegal tại vòng loại với 5 bàn thắng.

Siêu máy tính Opta có thể đặt niềm tin vào Pháp, nhưng World Cup chưa bao giờ là sân khấu của những phép tính tuyệt đối. Senegal từng khiến cả thế giới sửng sốt cách đây 24 năm và họ hoàn toàn đủ khả năng khiến Les Bleus trải qua một trận đấu đầy thử thách trong lần tái ngộ này.

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