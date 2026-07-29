Bộ trưởng Bộ Công an: Xác lập tầm nhìn mới, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia đã xác lập tầm nhìn mới của Đảng ta về bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới…

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt nội dung hai Nghị quyết

Sáng 29-7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đây là hai Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển mà Đại hội XIV đã xác định.

Coi an ninh là điều kiện tiên quyết và động lực để phát triển nhanh, bền vững

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và xuất hiện nhiều thách thức an ninh mới.

Nghị quyết xác định mục tiêu bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời coi an ninh là điều kiện tiên quyết và là động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Nghị quyết xác định 06 quan điểm chỉ đạo, cùng với việc tiếp tục khẳng định các quan điểm đã được thực tiễn chứng minh.

Đại tướng Lương Tam Quang quán triệt một số quan điểm mới của Nghị quyết này, gồm: Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hoà bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân; An ninh trong kỷ nguyên mới mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia;

Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo.; Tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển; lấy an ninh là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn mô hình phát triển, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện; Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa “xây” và “chống”…

“An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực, không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng” – Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội

Không để xã hội giàu về vật chất nhưng nghèo về văn hóa, đạo đức

Với Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, đây là nghị quyết chiến lược đầu tiên của Đảng về xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới, xác định xây dựng xã hội là một trụ cột quan trọng trong mô hình phát triển đất nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Nghị quyết xác định 05 quan điểm chỉ đạo.

Trong đó, sẽ bảo đảm hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân; không để xã hội giàu về vật chất nhưng nghèo về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn;

Kết hợp chặt chẽ giữa pháp quyền, đạo đức và niềm tin xã hội, giữa “xây” và “chống”, giữa giáo dục thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật; Bảo đảm an ninh con người là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt của quá trình phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa…

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, hai Nghị quyết nêu trên xác lập tầm nhìn mới của Đảng ta, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, trên mọi lĩnh vực, không gian, xây dựng xã hội thật sự vì con người, vì nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, là nguồn lực, động lực mới và nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

"Chúng tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, 02 Nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm hoàn thành các mục tiêu Trung ương đã đề ra" - Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.