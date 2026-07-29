Từ tháng 8/2026: Nhiều chính sách quan trọng nổi bật chính thức có hiệu lực thi hành

ANTD.VN - Từ tháng 8 tới, cá nhân không được tự ý mang laptop, điện thoại vào phiên tòa, đồng thời quy định về việc xử lý với hành vi vi phạm chở trẻ em trên xe ô tô không sử dụng thiết bị an toàn chính thức được áp dụng…

Thông tư 12/2026/TT-TANDTC về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026.

Theo Điều 4 Thông tư này, cá nhân tham dự phiên tòa không được mang thiết bị truyền đưa, thu thập, lưu trữ thông dữ liệu số như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh…có tính năng ghi hình.

Việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xét xử trực tuyến hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp với người tham gia tố tụng phải theo sự điều hành của Thẩm phán.

Việc ghi âm lời nói được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp. Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định.

Việc ghi âm lời nói trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp; ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, thẩm phán trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định phải được sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo Nghị định này, từ 15/8/2026, vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân.

Như vậy, khi quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của vợ chồng, việc xác định mức phạt hành chính được thực hiện như đối với một cá nhân, thay vì xử phạt riêng đối với từng người hoặc xử phạt như đối với tổ chức.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 238/2026, mức phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế)…

Nghị định 273/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 21/8/2026 nêu rõ, khi mua hàng miễn thuế, trường hợp thông tin của người mua đã được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người mua không phải xuất trình bản giấy của các giấy tờ có chứa thông tin đó.

Quy định này được áp dụng đối với các trường hợp được mua hàng miễn thuế gồm: Người xuất cảnh, quá cảnh; Người nhập cảnh; Hành khách trên chuyến bay quốc tế; Trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế.

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, từ 15/8/2026, đối tượng được hưởng các chính sách khuyến khích là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện:

Hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm: Giấy khai sinh; Thông tin Thẻ ngân hàng/Tài khoản thanh toán/Ví điện tử/Tài khoản Tiền di động; Thông tin Tài khoản an sinh xã hội; Thông tin Số thuê bao di động; Sổ sức khoẻ điện tử;

Thực hiện thủ tục hành chính thuộc trường hợp được miễn, giảm phí, lệ phí và đáp ứng các điều kiện được miễn phí, lệ phí thiết yếu, có tần suất giao dịch cao như cấp giấy phép lái xe, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ Căn cước… hoặc phí, lệ phí với các giao dịch phổ biến, có giá trị lớn như lệ phí trước bạ…