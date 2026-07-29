Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra loạt vi phạm trong đấu thầu tại dự án sân bay Long Thành

ANTD.VN - Tại kết luận thanh tra về dự án sân bay quốc tế Long Thành, Thanh tra Chính phủ đã quyết định chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với những vi phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đáng lưu ý tại Kết luận thanh tra này, Thanh tra Chính phủ đã quyết định chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với những vi phạm xảy ra trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng và các dấu hiệu chuyển nhượng thầu trái quy định tại nhiều gói thầu quan trọng.

Ngoài các dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu, Thanh tra Chính phủ cũng chuyển toàn bộ kết luận đến Bộ Công an để xem xét mối liên hệ với vụ án hình sự đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý (nếu có), cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến công trình, dự án quan trọng quốc gia theo thẩm quyền được Thủ tướng giao.

Những gói thầu được chuyển thông tin để xem xét điều tra đều là các gói thầu có giá trị lớn thuộc hai dự án thành phần quan trọng của sân bay Long Thành.

Trong đó có gói thầu XD02 thuộc dự án thành phần 2 (đài kiểm soát không lưu) và hai gói thầu 5.6, 5.10 thuộc dự án thành phần 3 - xây dựng nhà ga hành khách và các hạng mục trọng yếu của sân bay.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ 1/12/2026

Theo Thanh tra Chính phủ, các sai phạm tập trung vào hành vi chuyển nhượng thầu trái phép, vi phạm quy định về đồng tiền dự thầu, thanh toán, cũng như nhiều vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy nhiều nhà thầu chính bị xác định đã chuyển giao khối lượng công việc cho đơn vị khác trái với quy định của Luật Đấu thầu.

Cụ thể như, đối với gói thầu 5.6, liên danh gồm Hancorp, Vinaconex và Công ty CP Fecon ký hợp đồng với các đơn vị khác thực hiện một phần công việc có tổng giá trị khoảng 87 tỷ đồng khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận làm nhà thầu phụ.

Đáng chú ý, nhiều sai phạm được chỉ ra tại gói thầu 5.10 - gói thầu có quy mô lớn nhất của dự án nhà ga hành khách.

Thanh tra Chính phủ xác định các nhà thầu chính gồm Newtecons, Ricons, Hancorp, Vinaconex, ATAD và Phục Hưng đã chuyển giao cho các đơn vị khác thực hiện một phần công việc với tổng giá trị lên tới 1.596 tỷ đồng.

Song song đó, liên danh Vietur cũng ký hợp đồng với nhiều nhà thầu khác thực hiện một phần công việc của gói thầu có tổng giá trị khoảng 1.652 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, đây đều là hành vi chuyển nhượng thầu, vi phạm quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra một số nhà thầu và đơn vị tư vấn có dấu hiệu vi phạm quy định về đồng tiền dự thầu, đồng tiền thanh toán, vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu và nghị định hướng dẫn.

Các vi phạm này là một trong những căn cứ để Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xem xét điều tra theo quy định.

Theo Thanh tra Chính phủ, những tồn tại, sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

Trong đó có Hội đồng quản trị ACV, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc được phân công phụ trách từng lĩnh vực, các ban quản lý dự án, tổ chuyên gia đấu thầu, các phòng ban chuyên môn và những cá nhân trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu, ký kết, quản lý hợp đồng.

Bên cạnh đó, trách nhiệm cũng được xác định đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các liên danh nhà thầu và các nhà thầu thi công có liên quan.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu ACV cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, đồng thời khắc phục các tồn tại, chấn chỉnh công tác đấu thầu và xử lý các sai phạm theo quy định.

Đáng chú ý, đối với những vi phạm có dấu hiệu hình sự, đặc biệt là các hành vi chuyển nhượng thầu, vi phạm quy định trong lựa chọn nhà thầu và các vấn đề liên quan đến những gói thầu trọng điểm của dự án, Thanh tra Chính phủ đã chuyển toàn bộ thông tin, tài liệu cho Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo thẩm quyền.