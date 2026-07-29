Một người chết, 6 căn nhà bị sập do mưa lớn, sạt lở đất

ANTD.VN - Mưa lớn, sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương...

Theo Cục quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ ngày 27 - 28/7/2026, tại các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Cà Mau do ảnh hưởng của dông lốc, mưa lớn đã gây thiệt hại về người và tài sản.

Cụ thể, bà Vàng Thị Xá, sinh năm 1949 trú tại xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang, khi đang đi cắt cỏ bị đất đá sạt lở đè trúng dẫn đến tử vong.

Mưa lớn làm 06 nhà bị sập; 48 nhà bị tốc mái (Cà Mau); 108 nhà bị ngập từ 0,3-1,5m (tại Phường 3 Bảo Lộc: 80 căn, trong đó, có 05 hộ dân với 16 người bị cô lập do nước dâng nhanh, dòng chảy xiết đã được hỗ trợ di dời khẩn cấp người già và trẻ nhỏ; Phường B'Lao: 08 căn và xã Đạ Tẻh 2: 20 căn). Đến nay, nước đã rút.

Về nông nghiệp: 75,6ha cây trồng bị thiệt hại (Lâm Đồng: 70ha; Điện Biên: 5,6ha). Ngoài ra sạt lở một số vị trí đường liên xã; 170m kênh thủy lợi bị hư hỏng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân di dời người, tài sản, khắc phục, ổn định đời sống; dọn dẹp tại các khu vực bị sạt lở taluy đảm bảo giao thông thông suốt và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.