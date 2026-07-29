Trực diện gỡ "điểm nghẽn" trật tự đô thị từ đường làng, ngõ xóm

ANTD.VN - Ma túy ẩn mình, những cú lừa đảo cạn túi chỉ sau một tin nhắn và cả thói quen lấn chiếm vỉa hè và lòng đường tưởng chừng vô hại đang chặn đúng con đường mà xe cứu hỏa cần đi qua. Tất cả được trao đổi thẳng thắn tại Hội nghị Tuyên truyền pháp luật sáng 29/7, do công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị Tuyên truyền pháp luật sáng 29/7, do công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) tổ chức.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, Công an xã Ứng Hoà chọn vấn đề không nằm đâu xa mà hiện diện ngay trong từng ngõ xóm, từng nếp nhà của người dự hội nghị.

Mở đầu chương trình, Trung tá Đặng Văn Quyền, Phó trưởng Công an xã, kéo người nghe về ngay với thực tại bằng một lời cảnh tỉnh: "Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật đang có những diễn biến khó lường. Rủi ro cháy nổ, tai nạn không chỉ đe dọa trật tự xã hội mà trực tiếp tước đi tài sản, tính mạng của Nhân dân".

Sức nóng của buổi làm việc được đẩy lên khi Trung tá Lưu Văn Xuân bước lên bục, đi thẳng vào chuyên đề đang gây nhiều bức xúc nhất: những "điểm nghẽn" trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Không diễn thuyết lý thuyết, vị chỉ huy chỉ thẳng những "nút thắt" đang bủa vây đường làng, ngõ xóm. Đó là thói quen tiện đâu bày đấy. Là tấm bạt nới thêm vài chục centimet.

Là gánh hàng rong, sạp thịt lấn ra hành lang giao thông nơi ngã ba, ngã tư. Những vi phạm tưởng chừng nhỏ nhặt, xuất phát từ nhu cầu mưu sinh hay sự tiện lợi cá nhân, thực chất đang dựng lên những rào cản vô hình giữa khu dân cư.

Trung tá Xuân phân tích, chính những mét vuông lấn chiếm ấy là nguyên nhân trực tiếp của không ít vụ va chạm giao thông đáng tiếc. Nguy hiểm hơn, khi hỏa hoạn xảy ra, sự chật hẹp do cơi nới sẽ lập tức phong tỏa đường tiếp cận của xe chữa cháy. Thói quen tùy tiện, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, trở thành thứ tước đi cơ hội sống sót của chính hàng xóm láng giềng.

Nguyên nhân sâu xa, theo lực lượng công an, nằm ở tâm lý nể nang làng xã và những thói quen cố hữu đã ăn sâu qua nhiều năm. Vì thế, việc tháo gỡ không thể chỉ trông chờ vào các đợt ra quân dẹp bỏ, thu giữ của lực lượng chức năng. Giải pháp căn cơ nhất phải bắt đầu từ chính người dân, khi mỗi hộ gia đình tự giác lùi vào một bước, tháo dỡ các hạng mục cản trở, trả lại sự thông thoáng cho không gian chung.

Trung tá Đặng Văn Quyền, Phó trưởng Công an xã Ứng Hòa trao đổi với người dân tại hội nghị

CAX Ứng Hoà cũng thông tin về những mức phạt mới tăng cao trong vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông theo Nghị quyết của HĐND TP để người dân biết nắm rõ. Tinh thần là những vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để thay đổi rõ nét diện mạo đô thị - cũng chính là nâng cao, đảm bảo đời sống người dân an toàn, văn minh.

Tiếp nối mạch thẳng thắn ấy, những "điểm nghẽn" về nhận thức lần lượt được bóc tách. Thượng úy Phạm Trung Chiến chỉ rõ từng thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm mạng, những chiêu trò có thể khiến người dân mất trắng tài sản chỉ qua một tin nhắn. Đại úy Nguyễn Quang Trung điểm mặt các lỗi sai chết người trong sử dụng điện, đồng thời hướng dẫn cụ thể kỹ năng dập lửa, thoát hiểm khi sự cố xảy ra. Đại úy Lương Xuân Trường làm rõ ranh giới của việc bảo vệ bí mật nhà nước ngay ở cấp cơ sở, điều tưởng xa vời nhưng gắn liền với công việc hằng ngày của cán bộ địa phương.

Sau hơn hai giờ đồng hồ, hội nghị khép lại bằng lời gửi gắm của Trung tá Đặng Văn Quyền: "Kiến thức sẽ chỉ phát huy giá trị khi chuyển hóa thành hành động cụ thể".

Người dự hội nghị bước ra ngoài, nơi con đường trước mặt vẫn hối hả nhịp mưu sinh. Nhưng sau sáng nay, hẳn nhiều người sẽ nhìn lại hàng hiên, mái vẩy nhà mình mà tự hỏi, liệu sự tiện lợi của bản thân có đang vô tình chặn đứng lối đi của một chiếc xe cứu hỏa trong tương lai.

Sự thay đổi để mỗi nếp nhà trở thành "một điểm sáng chấp hành pháp luật" bắt đầu từ chính những suy ngẫm chân thực như thế.