Tạm giữ hình sự 3 đối tượng vụ xô xát tại chung cư 87 Lĩnh Nam

ANTD.VN - Liên quan đến vụ xô xát tại chung cư 87 Lĩnh Nam, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 3 bảo vệ tại chung cư là Vũ Anh Dũng (SN 1972, HKTT: phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (SN 2008, HKTT: phường Tương Mai, Hà Nội), Nguyễn Việt Hoàng (2007, xã Thịnh Minh, Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

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Ngày 15/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại chung cư 87 Lĩnh Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 14/6, anh T.M.H. (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ và 2 con đến nhà một người quen ở chung cư nêu trên. Tài xế N.M.D. lái ô tô chở gia đình anh H. và gửi xe ở hầm chung cư. Đến khi ra về, anh D. được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng.

Các đối tượng Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Việt Hoàng

Thấy không thỏa đáng, anh D không trả tiền. Dũng gọi Hiếu và Hoàng xuống giải quyết. Khi Hiếu và Hoàng xuống giải thích với N.M.D không được nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Một lúc sau thì T.M.H cùng vợ đi xuống. Lúc này Nguyễn Văn Minh (bảo vệ) cũng xuống. Tiếp đó giữa Minh và T.M.H và N.M.D xảy ra cãi chửi nhau. Các bên có dùng điện thoại quay video. Minh dùng chân đá văng điện thoại của T.M.H. Sau đó Minh dùng tay đánh nhiều cái vào mặt T.M.H.

Sau đó Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Văn Minh đã dùng hung khí đánh lái xe N.M.D và anh T.M.H.

Vụ việc chỉ dừng lại khi anh T.M.H chạy ra khỏi khu chung cư, hô hoán người dân đến hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera và khẩn trương đưa 3 đối tượng Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Việt Hoàng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Công an phường Vĩnh Tuy đang truy bắt đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Minh (SN 2006, HKTT: xã Tiên Đồng, Nghệ An). Công an phường Vĩnh Tuy kêu gọi Nguyễn Văn Minh ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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