Từ một người dương tính ma túy, lộ điểm tổ chức 'bay lắc'

ANTD.VN - Quá trình triển khai công tác quản lý địa bàn, Công an phường Lĩnh Nam (Hà Nội) đã phát hiện, đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy của hai đối tượng, qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy ngay từ cơ sở.

Trước đó, qua công tác xét nghiệm nhanh, Công an phường Lĩnh Nam phát hiện Nguyễn Văn Sự (SN 1987; trú tại phường Lĩnh Nam, Hà Nội) có kết quả dương tính với các chất ma túy tổng hợp Methamphetamine (MET) và Amphetamine (AMP).

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Sự khai nhận đã nhiều lần đến nhà của Vũ Duy Lâm (SN 1978; trú tại phố Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) để cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Duy Lâm và Nguyễn Văn Sự

Từ lời khai của đối tượng, Công an phường Lĩnh Nam đã khẩn trương kiểm tra nơi ở của Vũ Duy Lâm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên người Lâm 10 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sự và Vũ Duy Lâm để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.