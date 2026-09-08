Công an Hà Nội đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện các Phòng nghiệp vụ của CATP, Công an các xã, phường…

Chủ động rà soát từng tiêu chí, triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo báo cáo về Kết quả xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện Kế hoạch 612/KH-BCA-V05 của Bộ Công an về xây dựng xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an Thành phố đã tham mưu, ban hành các kế hoạch, quyết định về công tác tham mưu, triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị

Về kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí xây dựng xã, phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, với nhóm tiêu chí đánh giá vào cuối năm, gồm: Tiêu chí 4: Tiêu chí về “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; được xếp loại chỉ số cải cách hành chính đạt loại Tốt trở lên; không có đơn, thư phản ánh của nhân dân về thái độ của CBCS; không có CBCS vi phạm kỷ luật.

Tiêu chí 5: Tiêu chí về xếp loại của tập thể, cá nhân Công an cấp xã; Tiêu chí 8: Tiêu chí về xếp loại của tập thể, cá nhân Đảng bộ, UBND cấp xã; Tiêu chí 18: Đạt tiêu chí xã, phường “Không ma túy”…

Về nhóm tiêu chí đang đảm bảo gồm: Tiêu chí 1: Tiêu chí về tham mưu công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tiêu chí 17: Tiêu chí về giải quyết tin báo tố giác tội phạm…

Về nhóm tiêu chí chưa đảm bảo, trong đó có tiêu chí 15: Tiêu chí không để xảy ra vụ cháy được phân loại từ cấp III trở lên tại cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý do vi phạm quy định về PCCC; không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên do lỗi của người dân cư trú trên địa bàn gây ra trong phạm vi quản lý: Hiện có 57 xã, phường chưa đảm bảo, trong đó có 5 đơn vị để xảy ra các vụ cháy từ cấp III trở lên tại cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý; có 52 đơn vị để xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên...

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả tự đánh giá của các đơn vị và thống kê của các phòng nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm, hiện còn nhiều xã, phường có nguy cơ không đạt các tiêu chí xây dựng xã, phường, đặc khu điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do Bộ Công an giao cho CATP năm 2026.

Trong thời gian tới, CATP đề nghị các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT...

Đối với Công an cấp xã, căn cứ Bộ tiêu chí xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an cấp xã chủ động rà soát đối với từng tiêu chí; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện, đảm bảo 100% các xã, phường đăng ký xây dựng và đạt xã, phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026.

Các phòng nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc Công an cấp xã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, không để xảy ra các vi phạm làm ảnh hưởng đến kết quả thực các tiêu chí.

Với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký xây dựng điển hình phong trào năm 2026, đề nghị các phòng tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các tiêu chí, tham mưu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh các nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các địa bàn kiểm điểm tháo gỡ khó khăn vướng mắc gặp phải, rà soát tất cả các tiêu chí chuẩn bị khẩn trương cho công tác tổng kết công tác năm.

Trưởng Công an cấp xã phải phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, tổ công tác

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta đang ở giai đoạn gom lại để kiểm đếm toàn bộ các nhóm chỉ tiêu nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong lực lượng Công an.

Để khắc phục các tồn tại và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Công an các xã, phường phải rà soát lại toàn bộ quá trình tổ chức triển khai các quyết định, kế hoạch của UBND thành phố và CATP, toàn bộ quá trình tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương; quá trình kiểm tra hoạt động này đối với Tổ dân phố, Mặt trận, Đoàn thanh niên...), tiến hành củng cố hoàn thiện hồ sơ trước ngày 20/9. Sau ngày này, Phòng Tham mưu sẽ phối hợp với các phòng chức năng căn cứ mức độ đánh giá để chọn các đơn vị kiểm tra xác suất. Đơn vị nào không hoàn thiện đúng thời hạn sẽ chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc và bị trừ điểm thi đua cuối năm.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ còn chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng CBCS vi phạm kỷ luật ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các tiêu chí xây dựng điển hình về phong toàn dân bảo vệ ANTQ. Do vậy, bên cạnh siết chặt kỷ luật đối với CBCS, Công an cấp xã cần tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương không để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Ngoài ra cần xây dựng, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 'Dân vận khéo', 'Camera an ninh', tập trung xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

“Từ nay đến cuối năm, Công an các xã, phường cần rà soát 20 tiêu chí do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành; kiểm đếm kết quả thực hiện nhiệm vụ, tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu.

Trưởng Công an xã/phường phải trực tiếp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, tổ công tác; không 'khoán trắng' cho Phó Trưởng phụ trách hoặc Tổ Cảnh sát trật tự.

Bên cạnh đó, giao Phòng Tham mưu chủ trì theo dõi, đôn đốc toàn bộ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phong trào của Công an thành phố; Kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn của cơ sở để hướng dẫn hoặc báo cáo Ban Giám đốc giải quyết.

Các phòng nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, giải quyết đơn thư tố giác tin báo tội phạm, trật tự an toàn giao thông, PCCC” - đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh.