Admin hội nhóm trên mạng xã hội để lọt tin giả, tin sai sự thật sẽ bị phạt nặng?

ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng An ninh Thủ đô, bạn đọc hỏi, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đã đăng tải những thông tin, hình ảnh xuyên tạc, sai sự thật. Vậy theo quy định, admin của các hội nhóm này có phải chịu trách nhiệm?

Có thể nói, quyền quản trị một hội nhóm, trang cộng đồng hay tài khoản mạng xã hội không chỉ là khả năng dẫn dắt dư luận mà còn gắn liền với nghĩa vụ pháp lý rõ ràng. Việc một cá nhân nắm giữ vai trò quản lý, điều hành hoặc có khả năng kiểm soát không gian trực tuyến dù không trực tiếp đăng tải các bài viết vi phạm vẫn không hoàn toàn được miễn trừ trách nhiệm.

Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã nêu rõ chế tài xử lý vi phạm quy định về trách nhiệm ngăn chặn, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm pháp luật

Theo đó, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật; Không triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật khi được yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền;

Không cung cấp thông tin, tài liệu về hành vi vi phạm pháp luật được đăng tải, chia sẻ trên hệ thống thông tin, sản phẩm, dịch vụ do tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc gỡ, xóa thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm.

T.H.N, kiểm duyệt viên nhóm Facebook "Giao thông văn minh" đã bị xử phạt tới 15 triệu đồng

Sau khi quy định trên có hiệu lực phát luật đã được áp dụng vào thực tế cuộc sống. Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 15 triệu đồng với T.H.N - một kiểm duyệt viên nhóm Facebook "Giao thông văn minh" do không thực hiện các biện pháp ngăn chặn thông tin sai sự thật được đăng tải, gây hoang mang dư luận

Vụ việc là lời cảnh báo đối với quản trị viên, kiểm duyệt viên các hội, nhóm có đông thành viên trên mạng xã hội. T.H.N dù không phải là người trực tiếp tạo ra hay đăng tải văn bản giả, trách nhiệm của cá nhân này phát sinh trực tiếp từ vai trò quản lý, kiểm duyệt nhưng không thực hiện nghĩa vụ xử lý theo quy định.

Bởi, theo quy định mới, quản trị viên, kiểm duyệt viên các hội nhóm trên mạng xã hội phải tăng cường kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải; thiết lập nội quy và cơ chế quản lý chặt chẽ; không để đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xâm phạm danh dự, nhân phẩm, bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc chứa đường dẫn lừa đảo.

Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về nội dung vi phạm, quản trị viên, kiểm duyệt viên phải lập tức gỡ bỏ; đồng thời chủ động phối hợp, chấp hành kịp thời yêu cầu xác minh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy vậy, quy định trên không đồng nghĩa với việc mọi vi phạm của thành viên đều khiến quản trị viên (admin/mod) bị phạt. Trách nhiệm chỉ được xem xét dựa trên hành vi cụ thể, vai trò quản lý, khả năng kiểm soát và mức độ thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết của người quản trị.