Cử tri Hà Nội quan tâm đến việc GPMB, bồi thường tái định cư tại các dự án lớn

ANTD.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn phát triển; đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm; giải quyết dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, tái định cư...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã trình bày báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã trình bày tóm tắt kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, cử tri và nhân dân Thủ đô đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện Luật Thủ đô năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, MTTQ TP Hà Nội cho biết cử tri vẫn bày tỏ nhiều băn khoăn về những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Đáng chú ý, cử tri tiếp tục quan tâm đến việc tháo gỡ, xử lý 5 điểm nghẽn trọng yếu để phát triển bền vững của Thủ đô: ùn tắc giao thông,úng ngập đô thị,ô nhiễm môi trường,trật tự xây dựng,an toàn thực phẩm. Thực tế, việc khắc phục ô nhiễm môi trường không khí, nước thải còn chậm; việc phân loại rác tại nguồn chưa hiệu quả, công tác thu gom rác có lúc chưa kịp thời

Ngoài ra, vấn đề về giáo dục còn gặp khó khăn về trường, lớp công lập khu vực nội thành; công tác y tế, chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân có nơi còn hạn chế...; tình hình an ninh trật tự xã hội, tình trạng lừa đảo công nghệ cao qua điện thoại, mạng xã hội; lừa đảo núp bóng các công ty, tổ chức quy mô lớn, nhiều người gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng trong tầng lớp yếu thế.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội; cải tạo, sửa chữa nhà chung cư cũ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư còn chậm gây bức xúc trong nhân dân; hoạt động của các Ban quản lý, Ban quản trị các tòa nhà, khu chung cư còn nhiều bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đối với với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và chủ trương xây dựng “Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng” cử tri đồng tình, ủng hộ đây là chiến lược trọng tâm của Hà Nội nhằm chuyển đổi trục không gian đô thị từ "quay lưng vào sông" sang "hướng ra sông" nhằm tạo ra diện mạo mới cho Thủ đô.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều ý kiến cử tri và nhân dân đề nghị Hà Nội có các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phù hợp để đảm bảo cuộc sống sinh kế cho người dân trong khu vực.

Từ tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiến nghị HĐND TP tiếp tục ưu tiên ban hành các nghị quyết quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù cần khẩn trương được cụ thể hóa để sớm đưa Luật Thủ đô năm 2026 vào cuộc sống;

Đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, tái giám sát việc thực hiện các chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô, các dự án liên quan trực tiếp đến giải quyết 5 điểm nghẽn, công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư.

Đối với UBND TP, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiến nghị tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp xử lý 5 điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm;

Quyết liệt giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến bồi thường, tái định cư, bảo đảm sinh kế cho người dân vùng thu hồi đất; đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch cho các xã vùng xa trung tâm, bảo đảm mục tiêu 100% người dân được sử dụng nước sạch.

Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả; sớm hoàn thành việc làm sạch dữ liệu đất đai, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID) để đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng thời đẩy mạnh cải tạo, sửa chữa các nhà chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư cho người dân.