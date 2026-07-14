Sự ghi nhận chân thành của người dân đối với những cống hiến thầm lặng của Công an TP Đà Nẵng

ANTD.VN - Ngày 14-7, bà Nguyễn Thị Nghĩa (trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) viết thư cảm ơn gửi đến Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ đơn vị đã kịp thời hỗ trợ con gái bà khi gặp sự cố về sức khỏe trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026.

Thư cảm ơn của người dân gửi đến Ban Giám đốc Công an thành phố và Phòng Kỹ thuật hình sự

Trong thư, bà Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, con gái bà là cháu Tạ Nguyễn T.M (2011) đã gặp sự cố về sức khoẻ trong khi tham gia xem chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026. Theo đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11-7, tại khu vực cầu Rồng, cháu T.M bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe và có biểu hiện nguy hiểm. Trước tình huống khẩn cấp, đồng chí Nguyễn Văn Ân, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu ban đầu, đồng thời hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của cán bộ Công an, sức khỏe của cháu T.M đã ổn định, vượt qua cơn nguy kịch.

Bày tỏ sự xúc động, trong thư cảm ơn, bà Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng hành động kịp thời của cán bộ Công an không chỉ giúp cứu sống con gái bà mà còn mang lại niềm tin sâu sắc cho gia đình về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ. “Trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế, đồng chí Nguyễn Văn Ân vẫn luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với nhiệm vụ, không hề thờ ơ trước sự an nguy của người dân. Hành động của đồng chí không chỉ giúp con tôi vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn là tấm gương đẹp về nghĩa cử, trách nhiệm và lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân”, bà Nghĩa viết.

Cũng trong thư, bà Nguyễn Thị Nghĩa đã đề nghị lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và Phòng Kỹ thuật hình sự xem xét biểu dương, khen thưởng đối với đồng chí Nguyễn Văn Ân vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong công tác và những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng.

Lá thư cảm ơn là sự ghi nhận chân thành của người dân đối với những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an TP Đà Nẵng. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.