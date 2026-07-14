Sẵn sàng Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” toàn quốc

ANTD.VN -Chiều 14/7/2026, tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Đội thi của thành phố Hà Nội tham dự Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” toàn quốc (lần thứ I) năm 2026, do Thượng tá Nguyễn Song Toàn – Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội làm Phó Trưởng đoàn, đã tham dự Lễ bốc thăm và phổ biến quy chế Hội thi vòng khu vực phía Bắc.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi các đội bước vào những phần thi chính thức diễn ra từ ngày 16 đến 17/7/2026.

Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), đại diện các phòng chức năng của Cục, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Trưởng đoàn của 17 đội thi đến từ các địa phương khu vực phía Bắc.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn phục vụ Hội thi.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội thi không chỉ là dịp đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau thời gian triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà còn là diễn đàn để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu của 17 đội thi tham dự lễ bốc thăm

Đồng chí Phó Cục trưởng cũng quán triệt các nội dung về thời gian, chương trình Hội thi; yêu cầu các đoàn chấp hành nghiêm điều lệ, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, khách quan, thi đấu với quyết tâm cao, bảo đảm Hội thi diễn ra dân chủ, công bằng, công khai và đạt mục đích xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác đề ra.

Đại diện Ban Tổ chức phổ biến quy chế, thể lệ

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Tổ chức đã phổ biến chi tiết quy chế, thể lệ, cách thức tổ chức và phương pháp chấm điểm đối với từng nội dung thi. Ngay sau đó, Trưởng đoàn của 17 đội thi đã tiến hành bốc thăm xác định thứ tự dự thi, tạo tiền đề để các đội chủ động xây dựng phương án, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho từng phần thi.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn – Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội, Phó Trưởng đoàn, bốc thăm số thứ tự của Đội thi thành phố Hà Nội

Đối với Đội thi thành phố Hà Nội, việc tham dự lễ bốc thăm và phổ biến quy chế là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nắm chắc yêu cầu, nội dung và quy trình tổ chức Hội thi.

Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần trách nhiệm cao cùng quyết tâm thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đội thi Hà Nội hướng tới mục tiêu đạt kết quả cao, đồng thời lan tỏa hình ảnh lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của Thủ đô vững mạnh, trách nhiệm, tận tụy và gần dân.

Đội thi thành phố Hà Nội tham gia buổi tổng duyệt

Tối cùng ngày, Đội thi thành phố Hà Nội đã tham gia buổi tổng duyệt lần thứ nhất để rà soát toàn bộ nội dung, hoàn thiện kỹ năng phối hợp và xử lý các tình huống theo kịch bản. Công tác luyện tập được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm của toàn đội trong việc mang đến Hội thi những phần thể hiện chất lượng, góp phần khẳng định kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô.