Sinh hoạt chính trị "Niềm vui của em - Nụ cười chiến sỹ"

ANTD.VN - Ngày 13-7, Thanh tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Thanh tra Bộ Công an và Công an các xã Thanh Oai, Tam Hưng cùng các đơn vị liên quan khác đồng hành tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội với chủ đề "Niềm vui của em - Nụ cười chiến sĩ" tại xã Thanh Oai và xã Tam Hưng.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026); 58 năm Ngày truyền thống Thanh tra Công an thành phố Hà Nội (1/7/1968 - 1/7/2026).

Đoàn công tác trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hưng

Trong chương trình, Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm xã Thanh Oai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm xã Thanh Oai

Ngay sau lễ dâng hương, Đoàn công tác đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Oai, xã Tam Hưng; trao tặng 6 bộ máy vi tính cho Công an các xã Thanh Oai, Tam Hưng, UBND xã Tam Hưng nhằm phục vụ công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đoàn công tác trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Thanh Oai

Đoàn công tác trao tặng máy vi tính cho Công an xã Thanh Oai

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đoàn Đức Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham mưu, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lực lượng Thanh tra CATP luôn quan tâm triển khai các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội hướng về cơ sở, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của lực lượng Công an Thủ đô đối với thế hệ trẻ và nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Đoàn Đức Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Công an thành phố Hà Nội phát biểu

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị tài trợ đối với địa phương. Những món quà thiết thực không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Thanh Oai phát biểu cảm ơn Đoàn công tác

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào thi đua "Ba nhất" của Công an thành phố Hà Nội với phương châm "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Thanh tra CATP bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội tại xã Thanh Oai và xã Tam Hưng là thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm, nhân văn của lực lượng Thanh tra Công an thành phố Hà Nội; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, chung tay chăm lo thế hệ trẻ, xây dựng xã hội ngày càng phát triển, văn minh trong tình hình mới.