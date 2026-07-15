Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường

ANTD.VN - Trong 100 ngày cao điểm về chuyển đổi số sắp tới, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường…

Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của thành phố.

Mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch là hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố Hà Nội.

Trong thời gian 100 ngày kể từ khi Kế hoạch được ban hành, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, sẽ tập trung cao điểm “45 ngày” về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Hà Nội sẽ lựa chọn các thủ tục có tần suất phát sinh cao để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa, giảm 50% thời gian giải quyết và 50% thành phần hồ sơ; 100% thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% thực hiện trực tuyến toàn trình và toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp được tiếp nhận trực tuyến.

Thành phố cũng triển khai 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với nhóm thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường và áp dụng cơ chế "im lặng là đồng ý" khi quá thời hạn lấy ý kiến đối với thủ tục hành chính lấy ý kiến liên ngành.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế số, Hà Nội đặt mục tiêu xúc tiến từ 3 đến 5 dự án đầu tư quy mô lớn với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và phát triển, logistics số, thương mại điện tử, du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa.

Kế hoạch cũng dành trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ triển khai các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động kinh doanh; xây dựng "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee; triển khai "Tháng khuyến mại số Hà Nội"; thí điểm 2 mô hình kinh tế đêm sáng tạo và phát triển tối thiểu 10 điểm du lịch số gắn với tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Hà Nội cũng sẽ triển khai hệ thống HanoiCheck tại 100% cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú; đồng thời đẩy nhanh phân bổ, giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số…