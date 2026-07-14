Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

ANTD.VN - Ngày 13-7, CATP Hà Nội tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đợt 2 năm 2026 cho 1.388 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại phường Hoàn Kiếm

Phát biểu khai mạc các lớp huấn luyện, đại diện Ban Chỉ huy Công an các đơn vị nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo đó, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc CATP Hà Nội đối với công tác nâng cao năng lực phối hợp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đại diện Ban Chỉ huy Công an phường Hà Đông phát biểu khai mạc lễ giảng

Theo đó, việc tham gia các lớp huấn luyện không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của mỗi thành viên các Tổ bảo vệ ANTT nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để lực lượng tiếp tục phát huy vai trò gần dân, sát dân, hỗ trợ hiệu quả Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân và bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương trong tình hình mới.

Đại diện Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP công bố các quyết định

Tại lễ khai giảng, đại diện Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP cùng đại diện Công an các đơn vị đã công bố các quyết định mở 7 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; quán triệt nội quy, quy chế học tập, đồng thời yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp huấn luyện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT xã Gia Lâm và xã Bát Tràng

Thành viên các Tổ bảo vệ ANTT phường Hà Đông tham gia lễ khai giảng

Trong thực tiễn công tác, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã trong nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân Thủ đô.

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đợt 2 cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ diễn ra từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2026.

CATP Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng phòng thủ dân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn các xã, phường nhằm củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.