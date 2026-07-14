ANTD.VN -Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối về dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi trước khi trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới. Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo lần này là quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư.

Theo Điều 88 của dự thảo, thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ được xác định căn cứ vào hồ sơ thiết kế của công trình và thời gian sử dụng thực tế theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền và được tính từ thời điểm công trình được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Theo cơ quan soạn thảo, việc quy định rõ thời hạn sử dụng sẽ tạo cơ sở pháp lý minh bạch trong công tác quản lý, kiểm định và xử lý các chung cư xuống cấp, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu chung cư cũ đã hết niên hạn nhưng việc cải tạo, xây dựng lại vẫn gặp nhiều vướng mắc.

Dự thảo cũng quy định, khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc chưa hết thời hạn nhưng bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho cư dân thì UBND cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư

Sau khi có kết quả kiểm định, cơ quan nhà nước sẽ công bố danh mục các chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc không còn đủ điều kiện tiếp tục khai thác.

Một điểm mới khác là dự thảo bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp nhà chung cư bắt buộc phải phá dỡ. Theo đó, ngoài trường hợp hết thời hạn sử dụng, các công trình bị hư hỏng nặng do cháy nổ, thiên tai, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ hoặc không còn đáp ứng điều kiện an toàn cũng thuộc diện phải tháo dỡ.

Để bảo đảm quyền lợi của người dân, Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế tái định cư tại chỗ đối với các trường hợp khu đất vẫn phù hợp quy hoạch phát triển nhà ở và tiếp tục xây dựng chung cư.

Trong trường hợp khu đất không còn được quy hoạch để xây dựng lại nhà chung cư, chủ sở hữu căn hộ sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc được bố trí tái định cư tại địa điểm khác trên cùng địa bàn xã, phường hoặc khu vực lân cận.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc bổ sung các quy định này hướng đến mục tiêu giải quyết những tồn tại kéo dài trong cải tạo chung cư cũ, khi nhiều dự án dù đã được xác định nguy hiểm nhưng vẫn không thể triển khai do thiếu cơ sở pháp lý thống nhất.