Nữ điều dưỡng cứu sống thanh niên ngừng tuần hoàn tại quán cafe, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khen thưởng

ANTD.VN - Trong lúc đang uống cà phê tại Linh Đàm (Hà Nội), nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương nghe thấy tiếng tri hô có người ngất xỉu, co giật, chị đã nhanh chóng tiếp cận người bệnh để xử lý cấp cứu ban đầu…

Video của quán cafe ghi lại hình ảnh nữ điều dưỡng cứu nam thanh niên ngừng tuần hoàn

Ngày 14-7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã ký quyết định tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện đa khoa Đống Đa, vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 12-7, trong khi cùng gia đình uống cà phê tại khu vực Linh Đàm (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Mai Hương bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô có người ngất. Chị lập tức chạy đến hiện trường, người bệnh là nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, đang nằm trên nền nhà trong tình trạng co cứng toàn thân, co giật liên tục.

Giữa khung cảnh nhiều người xung quanh hoảng loạn, chị Mai Hương nhanh chóng tiếp cận, xử lý tình huống cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời đề nghị những người có mặt gọi cấp cứu 115.

Theo hình ảnh tại hiện trường, chị Mai Hương đã nới lỏng quần áo của người bệnh, bảo vệ vùng đầu và cổ nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương do va đập trong lúc co giật. Tiếp đó, nhận thấy người bệnh có dấu hiệu thiếu oxy nghiêm trọng, không phát hiện mạch, chị xác định người bệnh đã rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn và lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi…

Khi kíp cấp cứu 115 đến hiện trường, người bệnh được tiếp nhận và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Hành động bình tĩnh, quyết đoán và đúng chuyên môn của chị Nguyễn Thị Mai Hương không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong tình huống sinh tử mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Thủ đô luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu người, dù ở trong bệnh viện hay giữa đời thường.

Theo quyết định khen thưởng, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và hành động dũng cảm của người điều dưỡng trong tình huống cứu người khẩn cấp ngoại viện.