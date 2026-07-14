Quy định mới nhất của Bộ Công an về các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú

ANTD.VN -Thông tư 116/2026/TT-BCA của Bộ Công an nêu rõ các đối tượng tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú và cách xử lý các trường hợp đặc biệt trong đăng ký thường trú, tạm trú.

Theo Điều 5 Thông tư 116/2026, người đang bị hạn chế quyền tự do cư trú; người đang ở khu vực bị cách ly hoặc áp dụng tình trạng khẩn cấp; người đang chấp hành hình phạt cấm cư trú (trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép) tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú.

Bên cạnh đó, Thông tư còn hướng dẫn toàn diện các nội dung về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú, biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý cư trú.

Điều 3 Thông tư này quy định thống nhất quy trình thực hiện thủ tục cư trú. Theo đó, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Trường hợp thông tin, giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc VNeID thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp hoặc xuất trình lại. Đồng thời, kết quả giải quyết có thể được gửi bằng văn bản giấy, văn bản điện tử, tin nhắn SMS hoặc thông báo trên VNeID.

Không chỉ có vậy, Thông tư còn hướng dẫn chi tiết việc xác định quan hệ với chủ hộ, cập nhật dữ liệu cư trú và xử lý các trường hợp đặc biệt trong đăng ký thường trú, tạm trú nhằm bảo đảm thông tin cư trú luôn chính xác, đồng bộ.

Với đăng ký thường trú và tạm trú, Thông tư hướng dẫn cụ thể hồ sơ, điều kiện đăng ký tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, cơ sở trợ giúp xã hội, trường hợp có yếu tố nước ngoài; đồng thời quy định việc hủy bỏ kết quả đăng ký cư trú nếu được giải quyết không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện theo Luật Cư trú.

Một điểm mới đáng chú ý là khi thay đổi thông tin hộ tịch hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính, đổi tên đường, số nhà..., dữ liệu sẽ được cập nhật từ các cơ sở dữ liệu liên thông, người dân không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin cư trú.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và xác nhận thông tin về cư trú. Công dân có thể yêu cầu xác nhận thông tin cư trú tại bất kỳ cơ quan đăng ký cư trú nào trên toàn quốc hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID.

Giấy xác nhận có thời hạn 1 năm, nhưng sẽ hết hiệu lực ngay khi thông tin cư trú thay đổi. Đặc biệt, nếu cơ quan, tổ chức đã khai thác được thông tin cư trú từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc VNeID thì không được yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình giấy xác nhận thông tin cư trú.

Bên cạnh việc hướng dẫn đăng ký cư trú đối với người học tập, công tác trong Công an nhân dân, Thông tư còn ban hành 16 biểu mẫu thống nhất phục vụ toàn bộ quy trình đăng ký, quản lý cư trú…