Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư công và hạ tầng đô thị là điểm sáng đột phá

ANTD.VN - Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, chỉ trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã đồng loạt khởi công 05 tuyến đường sắt đô thị (tổng chiều dài 300km) và 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khoá XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

6 tháng đầu năm 2026, UBND TP Hà Nội duy trì nhịp độ chỉ đạo, điều hành quyết liệt với phương châm "Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị các điều kiện để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố đã tập trung triển khai 10 chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công, đất đai, quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng.

Thành phố cũng khẩn trương trình HĐND ban hành 59 nghị quyết quy phạm pháp luật để triển khai Luật Thủ đô năm 2026; chuẩn bị 108 nội dung trình các kỳ họp HĐND, giải quyết 2.720/2.858 kiến nghị cử tri, đạt 95,2%.

Công tác điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng lấy hiệu quả làm thước đo, tăng cường kiểm tra hiện trường, giao tiến độ cụ thể cho từng đơn vị...

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, kinh tế Thủ đô tiếp tục phục hồi tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 404.418 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán; GRDP tăng 8,22%, cao hơn bình quân chung cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%; doanh thu du lịch tăng 19,1%; gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký tăng 145%.

Đầu tư công và phát triển hạ tầng tiếp tục là điểm sáng với việc đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn. Thành phố xử lý 39/51 điểm ùn tắc giao thông, tỷ lệ xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện đạt 83%, hoàn thành số hóa 50,5% dữ liệu đất đai và chấm dứt hoạt động 24 dự án chậm triển khai.

Lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã tái cấu trúc hơn 87% thủ tục hành chính nội bộ, ứng dụng iHanoi có trên 6,2 triệu tài khoản kích hoạt. Hà Nội đứng đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp THPT và đứng thứ hai về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND thành phố thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế như tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số nơi còn chậm, việc cụ thể hóa các cơ chế theo Luật Thủ đô chưa đồng bộ, khai thác tài sản công sau sắp xếp bộ máy còn bất cập và tỷ lệ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo còn thấp.

Trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung điều hành tăng trưởng theo từng tháng, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược, khai thác các động lực tăng trưởng mới, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị, triển khai đồng bộ các cơ chế của Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô, quyết tâm hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.