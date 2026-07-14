Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm 2026, sáng nay 14/7, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an TP Hà Nội tổ chức "Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026".

Đại tá Trần Quyết Thắng đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Tại hội nghị, Đại tá Trần Quyết Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã đánh giá, nhận xét các mặt công tác của đơn vị trong 6 tháng đầu năm.

Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Thủ trưởng Cơ quan đã quán triệt các kết luận, chỉ đạo của Công an thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác Công an và Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2026.

Hội nghị lắng ﻿nghe các ý kiến tham luận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong 6 tháng cuối năm 2026

Hội nghị cũng đã theo dõi clip báo cáo kết quả sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của đơn vị, đồng thời nghe 5 ý kiến tham luận của các đồng chí Ủy viên, cán bộ, chiến sĩ và các đội công tác. Các tham luận tập trung làm rõ những kết quả nổi bật đạt được theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả công tác, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy đã biểu dương, trao khen thưởng đối với các cán bộ, chiến sĩ có kết quả công tác nổi bật, được các cấp biểu dương, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội biểu dương, trao khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ có thành tích nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026

Căn cứ Quyết định số 9559 ngày 22/10/2025 của Giám đốc Công an thành phố về việc ban hành Đề án sửa đổi, bổ sung Đề án số 01 ngày 19/8/2023 của Công an thành phố về "Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố Hà Nội", Cơ quan UBKT Đảng ủy đã tổ chức xét duyệt gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở và đề nghị tặng danh hiệu Gương điển hình tiên tiến cấp Công an thành phố.

Ngày 25/5/2026, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 06 về việc tặng "Giấy chứng nhận Gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở" đối với 1 tập thể và 13 cá nhân. Trong đó, Cơ quan UBKT Đảng ủy đã lựa chọn 1 tập thể và 6 cá nhân đề nghị công nhận "Gương điển hình tiên tiến cấp Công an thành phố".

Đại tá Trần Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Quyết Thắng đánh giá, nhận xét những kết quả đơn vị đã đạt được; nêu rõ những hạn chế, khó khăn của đơn vị; đồng thời quán triệt, chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo đó, Cơ quan UBKT Đảng ủy sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, quy trình, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm; phát huy công tác giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm; nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư, thi hành kỷ luật nghiêm minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng; duy trì tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật.

Đồng thời, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", gắn chặt với thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất"; đây là tiêu chí căn cứ bình xét thi đua cuối năm đối với các tập thể, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: