Cử tri kiến nghị làm rõ vụ điểm thi bất thường ở Tuyên Quang

ANTD.VN - Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội nêu rõ, nhiều cử tri và nhân dân quan tâm đến vụ việc bất thường về kết quả môn Toán tại Tuyên Quang...

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo tại Phiên họp

Sáng 14-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6 năm 2026.

Trình bày báo cáo này, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và Nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, nhiều cử tri và nhân dân quan tâm đến vụ việc bất thường về kết quả môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang; về việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Cử tri cũng lo ngại trước tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm và thuốc giả; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm; hay gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương…

Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có chiều hướng giảm so với tháng 5 năm 2026. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, dự báo trong thời gian tới khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai tiếp tục là vấn đề “nóng”, chiếm tỷ lệ đa số, cần được cơ quan chức năng quan tâm.

Để giải quyết triệt để các vấn đề cử tri quan tâm, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cùng đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và lưu thông hàng hóa, nhất là trên môi trường mạng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, quảng cáo hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đề nghị rà soát các quy định về công tác xuất bản, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản.

Mặt khác, tập trung nguồn lực để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh và thu hồi triệt để số tiền chiếm đoạt của người dân từ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán “Hợp đồng kỳ nghỉ”...

Trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ nhận thức rõ các vấn đề cử tri và nhân dân còn lo lắng. Đây đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và có kết quả cụ thể.

Đề cập kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 liên quan kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã rất quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.