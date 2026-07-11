Chú trọng chuyển đổi số vì sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế Công an nhân dân (12/7/1947 - 12/7/2026) và 80 năm Ngày truyền thống năng lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động chính trị, chuyên môn, có ý nghĩa thiết thực, gắn kết với nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế Công an nhân dân.

Ngày 08/7/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đại diện các phòng chức năng CATP thăm, chúc mừng Bệnh viện CATP Hà Nội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống năng lượng Y tế Công an nhân dân

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tập thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Thủ đô, tập thể y bác sỹ lực lượng Bệnh viện Công an thành phố đã cụ thể hoá các hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, y, bác sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu sức lực của Công an Thủ đô.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Bệnh viện Công an thành phố đã tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tọa đàm, sinh hoạt khoa học, trao đổi năng lực kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao năng lực y tế dự phòng; đồng thời xây dựng mô hình phòng khám chuyên khoa dành cho số lượng các đơn vị thuộc tính của thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Lan Anh – Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an thăm và làm việc với Tổ y tế Bệnh viện 198 - Bộ Công an và Bệnh viện CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ đảm bảo y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Điển hình, tập thể bệnh viện CATP Hà Nội cũng tiếp tục công cụ hóa học Quyết định số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng sức mạnh Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong chương trình hành động của đơn vị. Trọng tâm là hiện đại hóa công tác chữa bệnh, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; Từng bước hoàn thiện hệ thống ngoại viện, đáp ứng yêu cầu công việc, chiến đấu của Công ty thành phố trong tình hình mới.

Đồng thời, thư viện xây dựng khung chương trình đào tạo, huấn luyện viên kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho toàn lực Công an thành phố, góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống khẩn cấp ngay từ cơ sở, đảm bảo an toàn cho bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Song hành động với nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện Công an thành phố đặc biệt chú ý công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, xem đây là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngày 7/11/2026, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ – Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen đột xuất cho Kíp sơ cấp cứu y tế của Bệnh viện CATP Hà Nội trong Diễn tập phương án chữa cháy

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế không đơn thuần là đầu tư công nghệ mà quan trọng nhất là xây dựng quy trình khoa học, chuẩn hóa các bước chuyên môn. Khi quy trình được thiết kế hợp lý, kỹ năng của đội ngũ y, bác sĩ được nâng cao thì công nghệ sẽ phát huy hiệu quả, giúp tối ưu hoá hoạt động chữa bệnh.

Đơn vị đã tham khảo để tạo ra kết quả hoàn thiện về tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả cải cách hành chính đối với các bệnh viện trong Công an nhân dân; tiếp tục phát triển đồng bộ nhiều giải pháp hướng tới cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ. Viện nghiên cứu cũng phát triển các bộ chỉ số, hệ thống thông tin trên môi trường điện tử; từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ứng dụng nhất trong hệ thống y tế Công an nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc viện CATP Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp đón Ban Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm ngày 08/7/2026

Hiện nay, người bệnh chỉ cần quét mã QR để kết nối với Zalo của Phòng khám bệnh Bệnh viện Công an thành phố có thể được tư vấn, giải quyết các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh tật và hướng dẫn xử lý ban đầu đối với nhiều vấn đề y tế thường gặp. Tiện ích này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng bệnh viện thông minh, hiện đại, lấy người làm trung tâm.

Không ngừng học tập, cập nhật kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng giá trị

Hoạt động chuyên môn nổi bật trong dịp kỷ niệm là chương trình sinh hoạt khoa học chuyên đề về bệnh nhẹ nhàng do Bệnh viện Công an thành phố phối hợp với Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tổ chức chiều ngày 01/7/2026.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm tích hợp trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 19/5/2026, Bệnh viện CATP Hà Nội tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe miễn phí cho người có công, gia đình chính sách

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Đoàn Thúy Hòa nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế Công an nhân dân và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; đồng thời khẳng định thường xuyên cập nhật kiến ​​thức, tiếp cận các tiến trình điều trị hiện đại và nâng cao năng lực chuyên môn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là cơ hội cho đội ngũ y tế Công an Thủ đô trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đưa các kỹ thuật điều trị tiên tiến vào thực tiễn chữa bệnh.

Lan tỏa tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ"

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Viện Công an thành phố còn tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Ngày 28/4/2025, CATP bệnh viện Hà Nội đã ghé thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng (đã mất) - nguyên quản lý Phòng Cảnh báo Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đơn vị đã tổ chức y tế, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người có công, gia đình chính sách tại phường Kiến Hưng trong chương trình “Tình nguyện hè”; khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại xã Minh Châu cùng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác. Những việc làm thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội của đội ngũ y tế Công an Thủ Đô.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế Công an nhân dân là sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần bồi đắp lĩnh vực chính trị, khơi dậy niềm tự hào truyền thống, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Công an thành phố trong giai đoạn mới.

Ngày 30/6/2026, Bệnh viện CATP Hà Nội phối hợp với Công an xã Minh Châu tổ chức chương trình khám phá, tư vấn sức khỏe và cung cấp thuốc cho trẻ em tại xã Minh Châu

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc viện Công an thành phố Hà Nội, phát huy truyền tải vẻ vang của lực lượng Y tế Công an nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" , không ngừng học tập, huấn luyện, nâng cao chuyên môn luyện tập, đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và cách hành chính, xây dựng hình ảnh người chiến đấu Thủ đô, nhân văn, chuyên môn sâu, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng năng lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sĩ và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.